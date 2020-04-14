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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Sosyal medyayı sallayan kare

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Sosyal medyayı sallayan kare
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Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başından gelen İtalya'dan "Futbol sadece futbol değildir" sözüne özet geçen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sağlık çalışanı giydiği tuluma Francesco Totti'nin adını yazdı.

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başından gelen İtalya'da sağlık çalışanları hiç durmadan mesailerine devam ediyor. Bu zor günlerde her saat görev başında olan sağlık çalışanlarına destek her kesimden yükselmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı sallayan kare
Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başından gelen İtalya'dan "Futbol sadece futbol değildir" sözüne özet geçen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sağlık çalışanı giydiği tuluma Francesco Totti'nin adını yazdı.

Bu fotoğraf kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyayı sallayan kare

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