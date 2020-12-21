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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

'Sıfır beden' ısrarı, canından etti

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'Sıfır beden' ısrarı, canından etti
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Alman sosyal medya fenomeni Josi Maria (24), arkadaşıyla tatil için gittiği Büyük Kanarya adalarında halk arasında ‘manken hastalığı’ olarak bilinen ve sıfır beden olma isteğiyle gelişen ‘anoreksiya nerzova’ nedeniyle hayatını kaybetti.

Sıfır beden ısrarı, canından etti
Takipçileriyle sık sık anoreksiya ile mücadelesini paylaşan genç fenomenin tatile birlikte gittiği arkadaşı Vanja Resova, arkadaşının iki gündür bir şey yemediğini söyledi. Yerel medyaya konuşan Reseva, “Gece yarısından kısa bir süre sonra uyandığımda artık nefes almadığını fark ettim. Onu uyandırmaya çalıştım. Uyanmayınca yardım almak için resepsiyona gittim. Gerekli müdahale yapıldı ancak netice alınmadı” dedi.
Sosyal medyadan da arkadaşı için paylaşımda bulunan Resova, “Josi, her gün birçoğunuzu olumlu olanı görmeye ve güçlü kalmaya motive etti. Tanrı’nın istediği gibi, şimdi meleklerle birlikte, yukarıda ve bize bakıyor. Yardıma ihtiyacım var demeniz önemlidir. Yardımı kabul etmek bir güç işaretidir” ifadelerini kullandı.
Sıfır beden ısrarı, canından etti

En tehlikeli psikolojik sağlık sorunları arasında yer alan ‘anoreksiya nervoza’ ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, anoreksiya nervoza hastalarının aynı yaş grubunda olan bir bireye göre 50 kat fazla ölüm riski bulunduğunu söylüyor.
Sıfır beden ısrarı, canından etti

Sıfır beden ısrarı, canından etti

Sıfır beden ısrarı, canından etti

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