‘Sorularımız cevapsız kalıyor, bu yapılan saygısızlık’



KORONAVİRÜS önlemleri çerçevesinde mart ayında duruşmalara verilen ara, altı ayı aşkın süre geçmesine rağmen yeniden başlayamadı. Her geçen gün yaşadıkları acının daha da büyüdüğünü belirten Elif’in ablası Aylin Ermiş, şunları söyledi: “Kardeşimin acısını yaşarken görülmemiş şekilde uzayan yargılama süreci de bizi ağır yaralıyor. Savcı soruşturmayı hızlı tamamladı. Ancak Eberswalde Mahkemesi’nde davanın kabul edilmesi ve duruşmaların başlaması uzun zaman aldı. Savcı, ikisi öğretmen, ikisi eğitmen dört görevliye karşı dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyetten iddianame hazırladı. Ancak duruşma için tarih alamadık. Kardeşimin ölümünden 3.5 yıl sonra davanın ilk duruşması yapıldı. Beşinci duruşmanın ardından salgın çıktı. Mahkemenin adliye binası dışında bir salon kiralayıp hijyen kurallarına uygun şekilde duruşmaları orada görmesi gerekirdi. Ancak bu kadar süre geçti ve yargılanma başlamıyor. Bizim sorularımız da cevapsız bırakılıyor. Bu yapılan saygısızlık.” ‘NELER YAŞANDIĞINI BİLMİYORUZ’

“Kardeşimin ölümünden sorumlu oldukları için yargılanan sanıkların ceza almasını bekliyoruz. Biz, dört yılı aşkın bir seredir kardeşimin ölümüyle ilgili doğruları öğrenmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. 51 aydır bir sonuç çıkmadı. Kardeşimin ölümüyle aile olarak derinden etkilendik. Şimdi sürecin uzaması bizi daha çok üzüyor. Hassasiyetimizin görmezden gelinmesini kabul edemiyorum. Gölde boğulma sırasında neler yaşandığını hâlâ öğrenemedik. Olayın aydınlığa kavuşması ve davanın tekrar görülmesi için avukatlarımızla birlikte mahkemeye karşı da artık hukuk mücadelesi veriyoruz. Biz bu durumu anlayamıyoruz. Devletin olayı aydınlığa kavuşturması gerekir. Beklentimiz bu.” ‘CEZA DAVALARI GÖRÜLÜYOR’

Ailenin avukatlı Akın Hizarcı ise mahkemeye verilen aranın son bulması ve bir an önce uygun salonun bulunması için müracaat ettiklerini söyledi: “Konuyla ilgili tatmin edici bir sonuç alınamadı. Birçok adliyede ceza davaları görülüyor. Eberswalde Adliyesi’nde de benzer durumun olması gerekir. Davanın açılması uzun sürdü. Şimdi ara için verilen sürede normali çoktan aştı.” Eberswalde Adliye yönetimi ise yerel basına yaptıkları açıklamada salon aradıklarını ve henüz bulamadıklarını belirtti.

Elif’in davasının yeniden ne zaman başlayacağını henüz hiç kimse bilmiyor. Salgın başlamadan öce 13 duruşma için tarih belirlenmişti. İlk beş duruşma görülmüştü. Kalan 8 duruşma ise salgın nedeniyle ertelenmişti. İlk duruşmada dört sanık da mahkemede susma hakkını kullandıklarını bildirerek hakim, savcı ve avukatların sorularını cevaplamayacaklarını söylemişlerdi. NE OLMUŞTU?

Neukölln’deki Peter Petersen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Elif Fatma Özdemir, 6 Haziran 2016’da sınıf gezisine katıldı. Okuldan 72 öğrenciyle birlikte Eberswalde yakınlarındaki göl kenarına yapılan gezi için iki öğretmen ve iki eğitmen görevlendirildi. Gezinin ilk gününde Elif diğer çocuklarla göle girdi. Yüzme bilmeyen küçük kızın cansız bedenini başka bir okulun öğrencisi fark etti. Hastaneye kaldırılan küçük Elif, dört saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcıya göre öğretmen ve eğitmenler göldeki kısıtlı görüş açısını ve çok sayıda çocuğun göl kenarında bulunmasını dikkate almadığı için küçük kızın ölümünde kusurlular.