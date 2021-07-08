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Avrupa
Haber Giriş: 08.07.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı! İşte ilk fotoğraflar

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Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı! İşte ilk fotoğraflar

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da bu sabah rahatsızlanan Khouma Babacar hastaneye kaldırıldı. Yıldız golcünün kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Hastaneden ilk fotoğraflar geldi.

Alanyasporda Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı İşte ilk fotoğraflar
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde şok gelişme yaşandı. Khouma Babacar göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yıldız golcü, bu gelişmenin ardından kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tetkikler sonucunda 28 yaşındaki oyuncunun kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.
Alanyasporda Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı İşte ilk fotoğraflar
KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI
İşte kulüpten yapılan açıklama: "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir.
Alanyasporda Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı İşte ilk fotoğraflar
TEDAVİSİ ALANYADA YAPILACAK
Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
Alanyasporda Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı İşte ilk fotoğraflar
CEP TELEFONUYLA OYNADI
Hastaneden ilk fotoğraflar geldi. Khouma Babacar'ın ambulansta cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.
Alanyasporda Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı İşte ilk fotoğraflar
Süper Lig kulüpleri, yıldız oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Babacar geçen sezon 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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