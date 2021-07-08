Alanyaspor'da Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı! İşte ilk fotoğraflar

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde şok gelişme yaşandı. Khouma Babacar göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yıldız golcü, bu gelişmenin ardından kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tetkikler sonucunda 28 yaşındaki oyuncunun kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. TEDAVİSİ ALANYADA YAPILACAK

Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." CEP TELEFONUYLA OYNADI

Hastaneden ilk fotoğraflar geldi. Khouma Babacar'ın ambulansta cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Süper Lig kulüpleri, yıldız oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Babacar geçen sezon 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.