Sömürge dönemine ait kültür varlıkları iade edilecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Heiko Maas, sömürge döneminde çalınan kültür varlıklarının kendi ülkelerine iade edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun bir adalet sorunu olduğunu belirtirken Maas, “Kültür varlıklarının iadesi, sömürgecilik tarihiyle dürüst bir şekilde yüzleşmenin bir parçasıdır” dedi. Federal ve eyalet hükümetlerinin ortak bir çerçeve oluşturulması için hedef belirlediğini ifade eden Maas, ‘Benin-Bronzları’ konusunda ise Nijerya ve Almanya’nın ortak bir çerçeve oluşturmak için iş birliği yapacağını söyledi. Prusya Kültür Varlıkları Vakfı Konseyi, son yaptığı toplantıda ‘Benin Bronzları’ olarak bilinen Afrika’dan getirilen kültür hazinesinin statüsü konusunda uzlaşma sağladığını duyurdu. Federal ve eyalet hükümetlerinin temsilcilerinin de yer aldığı konseyin toplantısında, kültür varlıklarının iadesi de çözüm için bir opsiyon olarak tanımlandı. Konsey, bu konuda bir strateji belirlenmesi için vakıf başkanı Hermann Parzinger ve etnoloji müzeleri direktörlerini görevlendirdi. Buna göre, müzelerde bulunan ve elde edilişi bugünkü anlayışla hukuksuz statüde değerlendirilebilecek eserlerin tespit edilmesi için strateji geliştirilecek.

Kültür varlıklarının iadesi konusu, Berlin’de yeni açılan sanat evi Humboldt Forum’da açılması planlanan bir sergiyle ilgili yeniden gündeme gelmişti. Humboldt Forum’da sergilenecek Etnoloji Müzesi’ne ait 530 tarihi eser bulunuyor. Bunlar arasında Benin Krallığı’na ait 440 adet bronz eser de yer alıyor. Eserlerin büyük çoğunluğu, 1897’de Afrika’daki İngiliz yağma döneminden Avrupa’ya getirilen eserlerden oluşuyor.