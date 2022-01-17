Sizi göçmenler kurtaracak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeliAkdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'#Deprem
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Canlı yayında büyük tehlike Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilirCanlı yayında büyük tehlike! Nefes nefese kaldı: Aykut abi kaza olabilir#Trafik
Enes Karanın ölümü MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayızEnes Kara'nın ölümü! MHP lideri Bahçeli: Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız#MHP
Tüm markalar güncelledi İşte en ucuz otomobil fiyatlarıTüm markalar güncelledi! İşte en ucuz otomobil fiyatları#Otomobil
Tarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılarTarihte örneği yok... İşgal korkusuyla bunu da yaptılar!#Ukrayna
1 buçuk aylık hayati süreç Uydu görüntülerine yansıdı... Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor1 buçuk aylık hayati süreç! Uydu görüntülerine yansıdı... 'Çok ciddi bir kriz bizi bekliyor'#Küresel Isınma
Kaçınılmaz son hızlandı İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike'Kaçınılmaz son' hızlandı! İşte dünyayı bekleyen en büyük tehlike #Dünya
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Yok artık dedirten olay Köprüyü çalıp götürdü'Yok artık' dedirten olay! Köprüyü çalıp götürdü#ANKARA
Omicronda 2 yeni semptom... Ve liste değiştiOmicron'da 2 yeni semptom... Ve liste değişti!#Koronavirüs
Ödediğim paraya değsin deyince... Macerası acil serviste bitti'Ödediğim paraya değsin' deyince... Macerası acil serviste bitti! #Suşi
Ünlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yokÜnlü yıldızın evlat acısı dinmiyor: Seni çok özledim, bu kederin sonu yok!#Stephanie Seymour
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyorTuba Büyüküstün ile Murat Boz arasında neler oluyor? #Tuba Büyüküstün
HABERLERAvrupa Haberleri

Sizi göçmenler kurtaracak

#Almanya Aşırı Sağ#İslam Düşmanlığı#AVRUPADAN HABERLER
Sizi göçmenler kurtaracak

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Avrupa ülkelerinde aşırı sağcılar güçlendikçe, yabancı ve İslam düşmanlığının arttığını gösteriyor. Tabii yabancı ve İslam düşmanlığı arttıkça, aşırı sağcı partilerin güçlendiğini de. Macaristan, Polonya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da aşırı sağcıların güçlenmesine paralel olarak yabancı ve İslam düşmanlığı tedirgin edici düzeyde artmaktadır.

Haberin Devamı

Sizi göçmenler kurtaracak
2005 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada, Almanların yüzde 34’ünün “Müslümanlar yüzünden kendimi kendi ülkemde yabancı hissediyorum” görüşünü paylaştığı belirlendi.

Leipzig Üniversitesi’nde 2016 yılında yapılan bilimsel bir araştırmaya göre bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 50’ye yükseldi.
Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre de her iki Almandan biri öyle düşünmektedir.
Hatta Thüringen ve Saksonya gibi eyaletlerde yok denecek kadar az Müslüman yaşadığı halde, Müslümanlar yüzünden kendilerini ülkelerinde yabancı hisseden Almanların oranı yüzde 70-80’i bulmaktadır.
Almanların yüzde 41.3’ü “Almanya’ya Müslüman göçü yasaklanmalı” görüşünü savunmaktadır.

Haberin Devamı

KABUL ETMEK İSTEMEDİKLERİ GERÇEK
Ama yabancı ve İslam düşmanı Almanların ve diğer Avrupalıların duymak, görmek, bilmek ve kabul etmek istemedikleri bir gerçek vardır.
O da, sevseler de sevmeseler de, isteseler de istemeseler de yabancılara, göçmenlere, Müslümanlara ve diğer dinlerden olan insanlara muhtaç olduklarıdır.
Bundan sonra da muhtaç olacaklarıdır.
Hatta daha çok muhtaç olacaklarıdır.
83.2 milyon nüfuslu Almanya’da 65 yaş üzeri 18 milyon 270 bin kişi yaşamaktadır.
2035 yılında bu rakamın 20 milyonu geçmesi beklenmektedir.
Yabancı ve İslam düşmanlığının ‘zirve’ yaptığı eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde şu anda yüzde 23 olan 65 yaş üstü nüfus oranının 2035 yılında yüzde 28-29’u bulacağından hareket edilmektedir.
Resmi verilere göre, Almanya’da şu anda 21.2 milyon emekli vardır.
2035 yılına kadar bu rakam daha da artacaktır.
Federal İstatistik Dairesi, Almanya’da iş çağındaki insanların oranında 2035 yılına kadar yüzde 7-11 arasında düşüş olacağından hareket etmektedir.
Yani şu anda olduğu gibi Almanya’nın önümüzdeki yıllarda da, on yıllarda da yabancı iş gücüne ihtiyacı olacaktır.

HER YIL 400 BİN KİŞİ GELMELİ
Kaldı ki, Almanya’nın şu anda bile yabancı iş gücüne ihtiyacı vardır.
Federal Çalışma Dairesi Başkanı Detlef Scheele, 2/3’ü kalifiye olmak üzere Almanya’nın şu anda 1 milyon 200 bin iş gücüne ihtiyacı olduğunu söylemektedir.
Almanya’daki 390 meslek alanında geçtiğimiz yıl 60 bin meslek eğitimi yerinin talep olmadığı için boş kaldığını söylemektedir.
Almanya’daki iş insanlarının oluşturduğu en büyük çatı örgütü Orta Ölçekli İşletmeler Federal Birliği’ne (BVMW) göre, kalifiye eleman açığının kapatılması için Almanya’nın her yıl 400 bin ‘göçmene’ ihtiyacı olacaktır.
BVMW, eleman sıkıntısı nedeniyle birçok işletmenin siparişleri geri çevirmek zorunda kaldığına dikkati çekerken, “Acilen kalifiye elemana ihtiyacımız var” diyor.

Haberin Devamı

YABANCI DÜŞMANLIĞININ ETKİSİ
Almanya şüphesiz cazip bir ülkedir, ama kalifiye elemanlar için daha cazip ülkeler vardır.
2000 yılında Gerhard Schröder başbakanlığındaki SPD-Yeşiller koalisyonu, Enformasyon Teknolojileri (IT) alanında ‘Green Card’ (Yeşil Kart) yoluyla Almanya’ya yurt dışından nitelikli eleman getirmeyi denedi.
Ama 4 yılda gelen bilgisayar uzmanı sayısı 14 bin 876’yı geçmedi.
Almanya 1 Mart 2020’de ‘Nitelikli Göç Yasası’nı hayata geçirdi.
Ancak beklenen yine olmadı.
Hiç şüphesiz ülkede yaşanan yabancı düşmanlığının da bunda etkisi vardır.
Hiç şüphesiz politik sorumluluk taşıyanların çoğu bunun bilincindedir.
Ama aşırı sağcılar, ırkçılar ve yabancı düşmanları da şunu bilmelidir; Almanya’nın göçmenlere ve göçmen kökenlilere ihtiyacı vardır.
Almanya’yı göçmenler ve göçmen kökenliler kurtaracaktır.
Hiç sevmedikleri halde, emekli aylıklarını da onlar ödeyecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Aşırı Sağ#İslam Düşmanlığı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19