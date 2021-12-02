Siyaseti bıraktı

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KURZ yaptığı açıklamada, Avusturya’ya doğru yöne taşımak için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi ve 10 yıllık kariyeri boyunca bazı hatalar da yaptığını kabul etti. “Ben ne bir azizim ne de bir suçluyum. Ben güçlü ve zayıf yanları olan bir insanım” diyen Kurz, mahkemedeki yolsuzluk iddialarına karşı kendini savunmayı dört gözle beklediğini vurguladı.

Avusturya’da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz ve 9 kişi hakkında 6 Ekim’de rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma üzerine merkez sağ Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde kriz patlak vermiş, Kurz’un istifası ile koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu. Kurz’un ardından başbakanlığa Alexander Schallenberg atanmıştı. Kurz’un dokunulmazlığı ise Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine 18 Kasım’da Mecliste yapılan oturumda kaldırılmıştı.

Siyasetten çekilmesiyle partisinde güç boşluğuna yol açan Kurz, 2017 yılından bu yana Avusturya siyasetinin baskın figürüydü. Aşırı sağcı Kurz, Türk düşmanlığı ve ırkçı söylemleri ile uluslararası medyada sık sık gündeme geliyordu.