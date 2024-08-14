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Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama

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#Almanya#Sivas#AVRUPADAN HABERLER
Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 12:56

Sivas ekonomisini canlandıran ve yerli esnafın yüzünü güldüren Avrupalı Türkler, kentte davul-zurnayla karşılandı. Halayların çekildiği renkli kutlama hem kentte yaşayan vatandaşlar hem de gurbetçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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6 haftalık tatil için Hollanda’da Sivas’a giden Cengiz Yıldırım, “Bu atmosfer çok güzel. Bu şenliklerin daha sık olmasını isteriz. Aslında ‘Gardaşlık Festivali’ olmasını bekliyorduk, bu sene yokmuş. Her sene buradayız, imkân oldukça geliyoruz. Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz. Sivas’ı çok seviyoruz” dedi. Fransa’da yaşayan Yılmaz Topçu da “Memleketim için ölürüm. Her gün böyle etkinlik olsa her gün geliriz. Ben Sivas’tan başka hiçbir yere gitmiyorum. Bulduğumuz her fırsatta Sivas’a geliyoruz. Sivaslı olmak bambaşka bir şey” dedi.

Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama

Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama
‘DEVAMI GELECEK’
Etkinliği organize eden turizmci Gültekin Çetin, katılımın beklentinin üzerinde olduğunu söyledi. Çetin, “Sivas’ın turizmde kültür başkenti olduğunu biliyorum. Bir kıvılcım lazımdı. Bu kıvılcımla meşaleyi yaktık. İnşallah bunun devamı gelecek. Katılım muazzamdı. Doğal bir ortamda doğal bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik” dedi.

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#Almanya#Sivas#AVRUPADAN HABERLER

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