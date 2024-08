Sivas’ta gurbetçilere halaylı karşılama

Haberin Devamı

6 haftalık tatil için Hollanda’da Sivas’a giden Cengiz Yıldırım, “Bu atmosfer çok güzel. Bu şenliklerin daha sık olmasını isteriz. Aslında ‘Gardaşlık Festivali’ olmasını bekliyorduk, bu sene yokmuş. Her sene buradayız, imkân oldukça geliyoruz. Vatanımıza gelince çok mutlu oluyoruz. Sivas’ı çok seviyoruz” dedi. Fransa’da yaşayan Yılmaz Topçu da “Memleketim için ölürüm. Her gün böyle etkinlik olsa her gün geliriz. Ben Sivas’tan başka hiçbir yere gitmiyorum. Bulduğumuz her fırsatta Sivas’a geliyoruz. Sivaslı olmak bambaşka bir şey” dedi.

Etkinliği organize eden turizmci Gültekin Çetin, katılımın beklentinin üzerinde olduğunu söyledi. Çetin, “Sivas’ın turizmde kültür başkenti olduğunu biliyorum. Bir kıvılcım lazımdı. Bu kıvılcımla meşaleyi yaktık. İnşallah bunun devamı gelecek. Katılım muazzamdı. Doğal bir ortamda doğal bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik” dedi.