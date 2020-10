Sırakaya: ‘Finans bilgi paylaşımı başlamadı’

136 ülkenin imza attığı sistemin ikâmete dayalı, uluslararası bir anlaşma olduğunu vurgulayan Sırakaya, anlaşma çerçevesinde mevduat hesabı bilgilerinin paylaşıldığını, tapu, kira geliri, vatandaşlık bilgilerinin ise hiçbir ülkeye verilmediğini belirtti. Türkiye’nin 54 ülkeyle otomatik finansal bilgi paylaşımında bulunduğunu, 71 ülkeden ise bilgi aldığını kaydeden Sırakaya, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile henüz karşılıklı bilgi paylaşımına başlanmadığına dikkati çekti: “Bu konuda vatandaşlara yardım etme vaadiyle para koparmaya çalışanlar var. Vatandaşlarımız, ‘Otomatik Bilgi Değişimi başladı, Türkiye’deki bütün bilgiler Almanya’ya verilecek’ gibi söylentilere itibar etmemeli. Otomatik Bilgi Değişim Sistemi kapsamında kişinin banka hesap bakiyesi, hesap bakiyesinde bulunan yıllık faiz, kâr payı bilgisi veriliyor. Türkiye’ye dönen kişi ikametgâh adresini de değiştirmişse, bu bilgiler paylaşılmıyor. Kişinin bir şirkette yüzde 25’lik hissesi bulunması ve bu şirketin mevduattan gelir etmesi de bilgi paylaşımına dahil oluyor.”

Hürriyet’in Frankfurt’taki tesislerini ziyaret eden Zafer Sırakaya’yı, Demirören Media International Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Kurtiş ile hurriyet.de Yazı İşleri Müdürü Berna Erhardt karşıladı. Kurtiş, Sırakaya’ya Hürriyet’in hazırladığı göç kitabını hediye etti.

‘MAĞDURİYETİ ÖNLEDİK’

Almanya’da boşanma davalarının ardından yaşanan sorunlara da değinen Sırakaya şöyle devam devam etti: “Alman mahkemesi iki tarafı boşamışsa, Türk vatandaşları aynı anda veya doksan gün arayla veya avukatları konsolosluğa başvurursa Türkiye bu kararı tanıyor. Taraflardan biri yabancıysa ve konsolosluğa gelmemesi durumunda, Türk vatandaşı mağdur oluyordu. Taraflardan biri yabancı, diğeri Türk vatandaşı ise ve Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olmayan bir ülkenin mahkemesi boşanma kararı vermişse (İran ve Suudi Arabistan kararı şeriat hükümlerine göre verdikleri için bu ülkelerin kararını tanımıyoruz, zira kadına söz hakkı vermemiş olabilir), Türk vatandaşının mahkemenin boşanma kararını ibraz etmesi, artık Türkiye için yeterli olacak. Böylece vatandaşımızın mağduriyetini önlemiş olduk. Ayrıca pek çok konuda verdiğimiz kanun teklifleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini giderdik.”





‘GENÇLER İŞSİZ, ÖDEYEMİYOR’

“Bedelli askerlikte yurt içinde ve dışında yaşayanların ödeyeceği ücret eşitlendi. Ancak Almanya’da yaşayan çocuk ev geçindiremiyor ki, gelip askerlik bedeli ödesin. Biz bu sosyolojiyi iyi okumazsak gençlerimizi kaybederiz. Bedelin yurt dışındaki gençler için mutlaka düşürülmesi lazım. Çünkü bu gençlerin bu paraya ödeyecek gücü yok. Almanya’da yüzde 25’i işsiz. Ödeyemeyen vatandaşlıktan çıkıyor. Bu çok büyük sorun. Daha önce dövizle askerlikte üç yıl çalışma mecburiyeti vardı. Yapılan değişiklikle yurt dışında doğmuş, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için üç yıl çalışma mecburiyeti kaldırıldı. Bir diğer mağduriyet de HGS geçişlerinde yaşanıyordu. Türk plakalı araçlarda 14 gün sonra dört kat ceza alınıyordu. Yasa, ‘Yabancı plakalarda HGS’lerinde bakiyelerinde yoksa 14 gün süre beklenmez’ deniyordu. Meclis’in kapanmasına iki hafta kala verdiğimiz kanun teklifiyle bu mağduriyet giderildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da geçiş ücretini 14 gün içerisinde ödeyebiliyor. 14 gün içinde ödemezse ceza ödemek durumunda kalıyor. Yurt dışından getirilen araçlar iki yıl Türkiye’de kalıyor. Ancak vatandaşın ehliyeti bir yıl geçerliydi. Yapılan değişiklikle bu süre de iki yıla çıkarıldı.”





‘TÜRK VATANDAŞLIĞI KALACAK’

Almanya’da Alman vatandaşlığına geçmek isteyen anne ve babaların Türk vatandaşlığını bırakmak zorunda olduğunu belirten Sırakaya, “Eskiden çocuklar bu konuda mağdur oldu. 2000 yılından sonra doğduysa, Alman vatandaşı olması için Türk vatandaşlığını bırakma mecburiyeti yok. Geçtiğimiz yıl verdiğim kanun teklifiyle çocukların bu konudaki mağduriyetini ortadan kaldırdık. Anne ve babanın çocuklarının da Türk vatandaşlığından çıkarılması yönünde beyanatı olmadığı sürece, çocukların Türk vatandaşlığı kalacak. Eskiden çocuklar anne babayla birlikte kaybediyordu. Artık bu süreç yaşanmayacak” diye konuştu.

‘ALMANYA FETÖ’CÜLERİ İADE ETMELİ’

Türkiye ile Almanya’nın iki eski dost ülke olduğunu belirten Sırakaya, şöyle devam etti: “Dostluk güven esasına dayanıyor. Biz Türkiye’de. Almanya’ya menfi davranışlarda bulunan bir yapılanmaya müsade etmeyiz. Almanya’nın da darbe teşebbüsünde bulunmuş olan, demokratik cumhuriyeti yıkmaya çalışan, milletvekili olarak hizmet ettiğim, demokrasinin Kabe’si olarak gördüğümüz Meclis’i bombalayanlara kucak açmaması lazım. ‘İyi’ ya da ‘kötü terör örgütü’ diye ayrım yapmaması lazım. 50 bin insanın canisi, her gün polisimizi şehit etme gayreti içinde olan PKK terör örgütünün yapılanmasına müsade etmemesi lazım. Burada bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanlığını yaptım. Bu kuruluşuna dört kez molotof kokteyli atıldı. Bu binalarda insanlar oturuyordu. Öncesinde ilan ediyorlar, atıyorlar ve sosyal medyada yayınlıyorlar. Hiçbiri yakalanmadı. Bu yapılanma Almanya için de çok tehlikeli. Her türlü silahı kullanmasını bilen bu adamlar, DEAŞ terör örgütü kadar tehlikeli. Demokratik sisteme muhalif olan, ne olursa olsun egemenliğini halktan almayan her türlü yapıyla mücadele edilmesi gerekir. Birileri Federal Meclis’i bombalamış olsa ve Türkiye’ye gitseler, Alman toplumunun bakış açısı ne olurdu? Dostluğumuzun temeli güven duygusunu daha sağlam bir düzeye getirmemiz gerekir. Bunu aştıktan sonra konuşabileceklerimiz, ekonomimizi geliştirebileceğimiz alanlar var. Türkiye’nin Orta Doğu ve dünya barışındaki varlığını görmememiz mümkün değil.”





‘TÜRKÇE BİLMEYEN GENÇLERİMİZ VAR’

“UEDT Genel Başkanı iken Almanya, Fransa ve Hollanda’da 2 bin 150 denek üzerinde Türkçe konulu bir araştırma yaptık. Almanya’da biraz yüksek ancak Fransa’daki Türk toplumunun yüzde 20’si sadece Türkçe, yüzde otuzu sadece Fransızca geri kalanı iki dili iç içe konuşuyor. En sıkıntılı olan da bu. İki millet arasında sıkışmış, ne buraya ne oraya adapte olmuş bir nesil, kayıp nesildir. Yüzde 65’lik kesimin meslek eğitimi yok. Yüzde 25’i işsiz. Almanya’nın Türkiye’nin uzun yıllar ihmal ettiği toplum, tüm olumsuzluklara rağmen kendini muhafaza etti. 500 bin kişiye istihdam sağlıyor, çok ciddi anlamda gayri safi milli hasılaya destek veriyor. Bizim artık üçüncü, dördüncü nesile yönelik startejimizin olması lazım. Türkçeyi, Çanakkale’yi bilmiyor. Bunlarla ilgili yapmamız gerekenler var. Batı bizim düşmanımız değil. Bizim 7 milyon insanımız var. Yüzümüz hep Batı’ya dönük olmuş. Batı’dan öğreneceklerimiz, Batı’nın da bizden öğrenecekleri var. Birbirimize katma değer oluşturmamız lazım. Gelecek için ümitsiz değilim. Aklını Batı’ya, gönlünü Doğu’ya vermiş bir çalışmanın başarılı olacağını düşünüyorum. Batı’nın eleştiri kültürünü öğrenmemiz lazım. DEAŞ’a en çok militan Fransa ve Belçika’dan gitti. Bu gençler muhafazakâr değildi. Ama kimlik bunalımı yaşayan gençlerdi. Önümüzdeki süreçte aile yapısı ve kimlik çok önemli. Bizim iletişim dilini mutlaka korumamız lazım. Geleneklerimizi muhafaza etmemiz lazım. Yurt dışı insanına siyaset üstü bakmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarını korumamız gerekiyor.”

‘VATANDAŞLARIMIZ ÜLKEMİZE GÖTÜRDÜK’

“Geçtiğimiz aylarda ambulans uçakla İtalya’da kaza geçiren üç vatandaşını alıp Fransa’ya geçildi. Burada da yaşayan bir vatandaşı alıp ülkemize götürdük. İsveç’ten ise Kovid 19 testi uygulanmayan ve kendisiyle ilgilenilmeyen kalp hastası bir vatandaşın çocuklarının feryadı üzerine ülkeye getirdik. Ancak vatandaşın yıllarca sosyal sigorta yükümlülüğünü yerine getirdiği Almanya, Fransa gibi ülkelere uçak gönderme söz konusu olmadı. Bu konuda bize elliden fazla talep geldi.”