Şimdi sinema zamanı!

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ÖNCEKİ akşam yönetmen Tolga Örnek’in büyük yazar Aziz Nesin’in öykülerinden, sosyal medya ve yapay zekanın giderek daha etkin olduğu günlük yaşama uyarlanmış filmi ‘Mucize Aynalar’la başlayan festival bir hafta boyunca Frankfurt ve çevresindeki 10 kentte gerçekleştirilecek. Festivalin galasının moderatörlüğünü Almanya’da yaşayan sinema sanatçısı Selin Kavak yaptı.

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Frankfurt’taki Cinestar-Metropolis Sineması’nda gerçekleştirilen açılış galasında Türk sinema ve tiyatrosunun yaklaşık son 40 yılına isimlerini yazdırmış usta oyuncular Derya Alabora ve Erkan Can ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü bizzat aldılar.

Yaşamını yitiren sanatçılardan Avni ve eşi Belkıs Dilligil ile Aliye Rona da (Avni Dilligil’in kardeşi) Türk sinemasına katkılarından dolayı ‘Vefa Ödülü’yle anıldılar. Dilligil Ailesi’nin ödülünü de onları temsilen Avni ve Belkıs Dilligil’in kızı sinema-tiyatro sanatçısı, eğitimcisi Çiçek Dilligil aldı.

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TÜRKİYE’DEN ÇOK SAYIDA SANATÇI KATILIYOR

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın konuşmalarıyla başlayan festivale Türkiye’den de çok sayıda sanatçı bizzat katılıyor. Hem Türkiye’den, hem de Almanya’dan çok sayıda uzun metrajlı ve kısa filmlerle, belgesellerin yanı sıra, çeşitli kategorilerde yarışmaları, sinemayla ilgili çeşitli konuların ele alınacağı toplantıları ve bir de sergiyi içeren 24. Frankfurt Türk Film Festivali’ne Türkiye’den katılan sanatçılar şöyle: Derya Alabora, Çiçek Dilligil, Erkan Can, Cengiz Bozkurt, Tolga Örnek, Bora Kuzum, Taha Feyizli, Selin Kavak, Selma Semiz, Mehmet Özgür, Safinaz Özgür, Merve Ataç, Emre Budak, Aygün Selvitopu, Turgay Erkılıç, Özden Erdal Erkılıç, Mustafa Küçük, Serap Gedik, Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Zeynep Subaşı, Nesrin Yari ve Gökmen Ulu.



‘FESTİVALİ BİRLİKTE YAŞATALIM’

Frankfurt Türk Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, 2000 yılında başlayan ve kısa sürede kurumsallaşan bu festivalin uzun yıllar ayakta kalabilmesi ve gelecek nesillere ulaşması için maddi ve manevi destek çağrısında bulundu. “Festival filmlerinin biletlerini artık doğrudan web sayfamız üzerinden de alabilirsiniz. Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak sinema bileti alın ve kültürümüzü yaşatmak için hep birlikte filmlere gidin!” diyen Sıtkı çağrısını şöyle sürdürdü: “Filmler için bilet almak ne yazık ki festivalin ve onu var eden sinemanın geleceği için yeterli değil. Aldığınız biletlerle filmleri izlemek salonları doldurmak çok önemli. Siz gidemeseniz bile gidebilecek arkadaşlarınıza hediye ederek bu konuda katkıda bulunabilirsiniz.”

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TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDA FİLM KÖPRÜSÜ

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef de festivalin sinema yoluyla Türkiye ile Almanya arasında bir köprü işlevi gördüğünü ve kültürler arası ilişkilere katkıda bulunduğunu vurguladı. Festival programının yüzde 60’ının ticari sinemalarda gösterilmeyen film ve belgesellerden oluşmasının, sinema sanatının gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

KÜLTÜRÜMÜZ EN RAFİNE ESERLERLE TEMSİL EDİLİYOR

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de konuşmasında, festivalde Türk kültürünün en rafine eserleriyle temsil edildiğine işaret ederek, emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti. Festivalin Frankfurt ile sınırlı kalmayıp çevre illerde de Türk sinemasından çeşitli eserleri seyirciyle buluşturduğunu belirten Tunçer, “Frankfurt Başkonsolosluğu olarak festivali diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte destekleyip, himaye ediyor olmaktan büyük sevinç duyuyorum. Festivalin Hessen eyaletinin entelektüel hayatına önemli katkılar sunacağına eminim” dedi. Kültürlerarası İleşitim Derneği tarafından düzenlenen 24. Frankfurt Türk Film Festivali 7 Haziran’a kadar devam edecek. Bilet almak için festivalin internet sayfası https://www.turkfilmfestival.de ve sosyal medya hesaplarından @turkfilmfestivalifrankfurt adresinden takip edilebilirsiniz.