Şimdi gözler Hamburg seçimlerinde

HAMBURG’da Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’un görevi bırakıp Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olması sonucu, yerine Peter Tschentscher geçti. SPD’nin yine eyalet başbakan adayı olan Tschentscher, yeni eş başkanlar Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’ı seçim kampanyasına davet etmedi. Hamburg, 1949 yılından beri SPD tarafından yönetiliyor. Bu seçimlerde de SPD’nin oy kaybına rağmen birinci parti çıkması bekleniyor.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentcher

Anketlere göre SPD’nin Almanya genelindeki oy oranı yüzde 14 görünürken, Hamburg’da yüzde 40 oranında oy alması bekleniyor. SPD, 2015 seçimlerinde yüzde 45.6 oranında oy almıştı. Kamuoyu yoklamalarına göre Yeşiller’in yüzde 23-25, CDU’nun yüzde 14, Sol Parti’nin yüzde 8, AfD’nin yüzde 7 oy alması beklenirken, FDP yüzde 4.5 oy oranıyla barajı geçememe korkusu yaşıyor. Bu durumda Hamburg’da yine SPD-Yeşiller koalisyonu kurulabilir.