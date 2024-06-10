Şimdi de ‘beyaz tenli oyuncu’ sancısı

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TABİİ bu görüntüler haklı olarak tepkilere yol açtı. Farklı partilerden politikacılar tepki gösterdiler. Yerli ve göçmen kökenli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri de... Katolik ve Protestan Kiliseleri de...Sağduyulu herkes de...Refah içinde yüzen ve ‘Şampanya Nazileri’ olarak nitelendirilen bu ırkçılara yurt dışından da tepkiler yağdı

TÜM FUTBOLCULAR ALMAN VATANDAŞI

Evet...

Daha Sylt Adası’ndaki ırkçılığın yankıları devam ederken, Almanya’da devlet televizyonu ARD bünyesindeki WDR (Batı Alman Radyosu) adına yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Almanların yüzde 22’sinin Alman Futbol Milli Takımı’nda daha fazla ‘beyaz tenli’ oyuncu görmek istediğinin, yüzde 66’nın da göçmen kökenli oyuncu bulunmasına tam destek verdiğinin ortaya çıkması yeni bir tartışma başlattı.

WDR adına ‘Infratest-dimap’ tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, böyle bir soru sorulmasına tepki gösterenler oldu.

Almanya’da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Euro 2024 öncesi böyle ‘ırkçı’ bir yaklaşımın atmosferi zehirleyeceği görüşünü savunanlar da.

84.7 milyon nüfuslu Almanya’da 12.7 milyona yakını ‘yabancı’ statüsünde olmak üzere 25 milyon göçmen kökenli insan yaşamaktadır.

Yani nüfusun yüzde 29’undan fazlası göçmen kökenlidir.

Alman Milli Futbol Takımı’nda oynayan tüm futbolcular Alman vatandaşıdır.

Almanya dünyaya açık liberal bir ülkedir.

Almanya demokratik, özgürlükçü bir hukuk devletidir.

Alman toplumu çok kültürlü, çok çeşitli bir toplumdur.

Böyle bir ülkenin Milli Futbol Takımı’nda ‘farklı kökenden’ ve ‘farklı tenden’ oyuncuların yer almasından daha doğal bir şey olamaz.

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SAHA İÇİNDEN TEPKİ

Nitekim Bayern Münih’li Alman Milli Takım oyuncusu Joshua Kimmich, “Takımda böyle bir şey hiçbir zaman konu olmadı. Bu ırkçılıktır, kabinimizde bunun yeri yoktur. Futbolla büyüyen biri böyle bir şeyin saçma olduğunu zaten bilir” dedi.

Şimdiye kadar 87 kez Alman milli formasını giyen Kimmich, “Almanya’da oynanacak Avrupa Kupası maçları öncesi, tüm ülkenin bütünleşmesi yerine bölücü böyle bir soru sorulması da saçmadır. ARD’in bu yaklaşımı yapıcı değildir” dedi.

Alman Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da, “Bir kamu kuruluşunda böyle bir soru sorulması bile çılgınlıktır. Şoke oldum. Biz bu ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Bundan sonra asla böyle b... (pislik) bir kamuoyu yoklaması okumamayı umarım” diyerek tepki gösterdi.

Geçen yıl eylül ayında göreve başladığında, “Takım kaptanımız İlkay Gündoğan” diyen Julian Nagelsmann, bu kararında ve tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizerken, çok açık bir biçimde ırkçılığa karşı tavır aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Federal Meclis’te yaptığı konuşmasında, milli takım forması giyen herkesin Alman olduğunu vurgularken, “Hepsi bizim çocuklarımız” dedi ve Alman Futbol Milli Takımı’nda daha fazla ‘beyaz tenli oyuncu’ görmek isteyenlere gereken yanıtı verdi.

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ALMANYA’NIN AYIBIDIR

Evet...

Alman Futbol Milli Takımı’nda daha önceki yıllarda da göçmen kökenli futbolcular oynamıştır.

Miroslav Klose (Polonya), Lukas Podolski (Polonya) Mario Gomez (İspanya), Sami Khedira (Tunus), Gerald Asamoah (Gana), Jerome Boateng (Gana), Mesut Özil ve Serdar Taşcı (Türkiye) gibi birçok futbolcu Almanya adına top koşturmuştur.

Daha başka birçok göçmen kökenliler de...

Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile 119 kez sahaya çıkmış ve 32 gol atmıştır.

“Ben bu ülkede doğdum büyüdüm. Bu nedenle de Alman Milli Takımı’nı seçtim” diyen Özil, 2018 yılı mayıs ayında Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Londra’da fotoğraf çektirdiği için adeta lince uğradı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) kendisine sahip çıkmayınca da Alman Futbol Milli Takımı’nı terk edip gitti.

Her 5 Alman’dan birinin daha fazla ‘beyaz tenli oyuncu’ görmek istediği Alman Futbol Milli Takımı’nda oynayan ilk ‘siyahi’ futbolcu Gerald Asamoah’dır.

Gana kökenli Asamoah, 2001-2006 yıllarında 44 kez Alman Milli Takım forması giymiş ve 6 gol atmıştır.

Verdiği bir demeçte “Bizi kabullendiler” dese de belli ki Almanya’da hâlâ her 5 kişiden biri ‘buralı onları’ Alman Futbol Milli Takımı’nda görmek istememektedir.

Bu da Gerald Asamoah ve diğer göçmen kökenli millilerin değil, Almanya’nın, Almanların ayıbıdır.