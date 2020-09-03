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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

SİM kartı hazine soyguncularını yakalatacak mı

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SİM kartı hazine soyguncularını yakalatacak mı
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Almanya’nın Dresden kentindeki müzenin bünyesinde bulunan Yeşil Kubbe bölümündeki paha biçilmez hazinenin soyulmasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı.

YÜZYILIN en önemli soygunları arasında gösterilen Dresden’deki müze hırsızlığıyla ilgili soruşturmayı yürüten Dresden Savcısı, Berlin’de soygunculara ulaşacak bilgi ve belgelerin peşine düştü. Soyguncularla bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir kişinin Berlin’deki evi ve çalıştığı iş yerinde arama yapıldı. Soruşturma ekibinden yedi polisle birlikte aramalarda yüze yakın polis görev katıldı. Dresden savcılığından baskınlarla ilgili şu açıklama yapıldı: “Baskın ve aramalar hayali kişilere SİM kartı satan internet kafede çalışan bir şüpheliye yönelik gerçekleşti. Kişinin evinde ve çalıştığı internet kafede aramalar yapıldı. Ayrıca yanında çalıştığı kişiye ait iş yerlerinde de aramalar yapılmadı.”

SİM kartı hazine soyguncularını yakalatacak mı

SİM kartı hazine soyguncularını yakalatacak mı
‘DOĞRU İZ ÜZERİNDEYİZ’
Soruşturmayı yürüten savcılık ve polis ekipler evi aranan şüphelinin soygunu gerçekleştiren zanlılara çok sayıda SİM kartı sattığı ve bu kartların herhangi bir isme kayıt edilmediği belirlendi. Yapılan incelemede kartların soygunun hazırlığı aşamasında ve soygun sırasında zanlıların kendi aralarında kullandıkları bilgisine de ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Jürgen Schmidt doğru iz üzerinde olduklarını belirterek “Biz zanlılara ulaşma yolunda doğru iz üzerinde olduğumuzdan eminiz” dedi. Savcı, evi ve çalıştığı iş yeri aranan kişinin şimdilik zanlılar arasında olup olmadığın bilmediklerini ve bu nedenle de şüpheli olarak görmediklerini de belirtti.

KAYIT CİHAZLARINA EL KONULDU
Polis baskın sırasında bazı cep telefonlarına ve kayıt cihazına el koydu. Kriminal teknik laboratuvarında yapılacak incelemeyle SİM kartlarını kimlerin kullandığına ulaşılacağı sanılıyor. İncelemenin sonucunun önümüzdeki günlerde belli olacak. Dresden kentinde kimliği belirsiz kişiler, 25 Kasım 2019’da Yeşille Kubbe’de sergilenen paha biçilmez hazineyi soymuştu. Pencereden giren soyguncular, baltalarla vitrinleri kırmış, sırt çantalarına sığacak ne kadar elmas, pırlanta, mücevherat ve paha biçilmez altın ve gümüş nişanları çalmıştı. Savcı, Berlin’de yaşayan Lübnanlı Arap aşiretlerin soygunla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

 

 

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