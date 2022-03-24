‘Sigorta aidatlarına zam kaçınılmaz’

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NEUEN Osnabrücker gazetesine konuşan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), kamu hastalık kasalarının aktüel olarak 6 milyar euro olan açığının gelecek yıl 17 milyar euroyu bulacağını söyledi. Açığı kapatmak için dört farklı girişim planları hazırlandığını belirten Lauterbach, bunlardan birinin vatandaşların aylıklarından kesilen sağlık sigorta primlerinin yükseltilmesi olduğunu söyledi. Zorunlu hale gelen prim artışının hangi oranda olacağı hakkında bilgi vermeyen Lauterbach, sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için ek rezervlerin devreye sokulacağını ve federal bütçedeki devlet desteğinin artırılacağını ifade etti.

Kamu Sigortaları Birliği (GKV) ise giderlerin azaltılması için ilaçlar üzerinde bulunan katma değer vergisinin yüzde 19’lardan yüzde 7’lere çekilmesi önerisinde bulundu. GKV açıklamasında, “Çiçek ve tablo satışlarında yüzde 7 olan katma değer vergisi, sigortalar tarafından ödenen tansiyon ve kanser ilaçlarında yüzde 19. İki katından daha fazla. Bu oranın aşağı çekilmesi durumunda sigortaların yükü yılda 5 milyar euro dolayında azaltılabilir” denildi. Aylıklardan kesilen sigorta aidatı şu an için yüzde 14.6 dolayında. Yarısı sigortalı tarafından diğer yarısı ise işveren tarafından ödeniyor. Sigorta kasaları ayrıca kurumdan kuruma değişen yüzde 1.3 dolayında ek aidat alıyor.