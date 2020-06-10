Sığınmacılara karşı sprey dağıtan siyesetçilere ceza onandı

BATI Temyiz Mahkemesi, 2016 yılında Haderslev kasabasında ‘sığınmacısavar spreyi’ dağıtarak propaganda yapan ırkçı Danimarkalılar Partisi Başkanı Danny Carlsen ve 2 partiliye, Sönderborg Yerel Mahkemesi tarafından 2018’de verilen cezaları onadı. Böylece Carlsen ve arkadaşlarına ‘ırkçılık’ suçlamasıyla verilen 7 bin 500’er kronluk (yaklaşık 975 Euro) para cezası kesinleşti. 150 adet saç spreyinin etiketini ‘Sığınmacı Spreyi: Yasal ve Etkin’ olarak değiştiren ırkçı parti, ülkede yasak olan biber gazı yerine sığınmacılara karşı sprey kullanılabileceği yönünde propaganda yapmıştı.