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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Sığınmacılara karşı sprey dağıtan siyesetçilere ceza onandı

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Sığınmacılara karşı sprey dağıtan siyesetçilere ceza onandı
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Danimarka’da sığınmacılara karşı kullanılmak üzere sprey dağıtan ırkçı siyasetçilere verilen cezalar Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.

BATI Temyiz Mahkemesi, 2016 yılında Haderslev kasabasında ‘sığınmacısavar spreyi’ dağıtarak propaganda yapan ırkçı Danimarkalılar Partisi Başkanı Danny Carlsen ve 2 partiliye, Sönderborg Yerel Mahkemesi tarafından 2018’de verilen cezaları onadı. Böylece Carlsen ve arkadaşlarına ‘ırkçılık’ suçlamasıyla verilen 7 bin 500’er kronluk (yaklaşık 975 Euro) para cezası kesinleşti. 150 adet saç spreyinin etiketini ‘Sığınmacı Spreyi: Yasal ve Etkin’ olarak değiştiren ırkçı parti, ülkede yasak olan biber gazı yerine sığınmacılara karşı sprey kullanılabileceği yönünde propaganda yapmıştı.

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