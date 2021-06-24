Siemens BioNTech işbirliği büyüyor

KORONA pandemisi ile mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Daha önce Almanya’nın Marburg kentinde ortaklaşa son derece modern mRNA bazlı aşı üretim tesisi kuran Siemens ile BioNTech, çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Münih merkezli Siemens Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike, her iki şirketin üretim ve teknolji alanındaki Know-how birikimlerini birleştirerek ortaklaşa çalışma ile üretim kapasitelerini hızla artırma yönünde önemli adımlar attıklarını belirtti.

‘HIZLI TEMİN EDİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

“Başarılı çalışmalarımızı şimdi de başka üretim merkezleri kurarak devam ettirmek istiyoruz” diye konuşan Neike, “Böylelikle korona aşısını dünyaca daha hızlı temin edilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Siemens’in yeni inşa edilecek olan aşı üretim merkezi için otomasyon ve dijital teknoloji alanındaki uyarlamaları kurmada etkin olacağı kaydedildi.



YÜZ MİLYONLARCA DOZ HEDEFLENİYOR

BioNTech tarafından daha önce yapılan açıklmada da Singapur’da kurulması planlanan aşı üretim tesislerinin sadece korona aşısıyla sınırlı kalmayacağı duyurulmuş, 2023 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen üretim merkezinde yüz milyonlarca doz kapasiteli üretim imkânı yakalamayı amaç edindikleri belirtilmişti.