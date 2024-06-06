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ŞANSÖLYE Scholz, son dönemlerde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı ‘hükümet açıklamasında’, ağırlıklı olarak yaşamını yitiren polise saldırı ve sınır dışı tartışmalarına yer verdi. Almanya’da insanların güven içinde yaşamaları için hükümet olarak tüm imkânları kullanacaklarının altını çizen Scholz, ‘şiddete sıfır tolerans’ gösterileceğini söyledi. Bu tür saldırıların toplumu bölemeyeceğini vurgulayan Scholz, şöyle konuştu: “Almanya’nın korumasına sığınan ama bunu istismar edenlere sahip çıkmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Şiddeti ve terörü destekleyenlere, övenlere de öyle. Ancak benzer saldırılar nedeniyle ülkede yaşayan 20 milyondan fazla göçmen kökenli insana şüpheli gözüyle bakılmamalı. Çünkü bu tür saldırılar ve eylemler onları da hedef almakta. Onlar da etkilenmekte. Bu insanlar bizim toplumumuzun bir parçası. Bizi kimse bölemez, bölemeyecek de. Almanya’da sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin, ağır suç işleyen, teröre adı karışanların sınır dışı edilmelerinde kararlıyız.” Scholz, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in Afganistan ve Suriye’ye sınır dışıların gerçekleşmesi için görüşmeleri yoğun bir biçimde sürdürdüğüne işaret etti.

Scholz, Almanya’da son dönemlerde farklı partilerden politikacılara yönelik saldırılara da değindi: “Politikacılara saldıranlar ve onları tehdit edenler ağır cezalara çarptırılmalıdır. Almanya’da özgürlük ve barış içinde yaşamak isteyenlerin korkmalarına gerek yok. Bizim özgürlüğümüze saldıranlar, barışımızı bozmak isteyenler korksun. Nerden gelirse gelsin teröre karşı kararlı bir biçimde savaşacağız.”

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‘RUSYA, UKRAYNA’YA GÖZ DİKTİ’

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın Almanya’da güvenlik ve barışı da tehdit ettiğine dikkati çeken Scholz, “Biz insanlarımızın tedirginliklerini ve endişelerini ciddiye alıyoruz. Biz, Almanya’da dünyaya gelen çocukların savaş yaşamamalarına öncelik veriyoruz. Rusya, Ukrayna’ya göz dikmiştir. Buna kesinlikle göz yumulamaz. Sınırların şiddetle değiştirilmesine kesinlikle izin verilmemeli. Ukrayna’nın topraklarını, hakkaniyetini savunması için desteğimiz devam edecektir. Rusya, son dönemlerde Ukrayna’ya sınır bölgelerinde saldırılarını artırmıştır. Ukrayna’nın kendisini savunmak için verdiğimiz bu silahları Rusya’ya karşı kullanma hakkı vardır” diye konuştu.

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SÖZLÜ TARTIŞMALAR OLDU

Başta ana muhalefet CDU/CSU olmak üzere sağ popülist AfD, Sol Parti ve Birlik Sahra Wagenknecht (BSW), hükümeti başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılar ile Almanya’da ağır suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmelerini yavaştan almakla suçladılar. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Almanya’da “Çözüm hilafet”, “Hilafet şimdi” sloganı atılan gösterilerin yasaklanmasını ve Hamburg İslam Merkezi’nin (IZH) kapatılmasını istedi. Yaklaşık 90 dakika süren konuşmalar sırasında Federal Meclis’te milletvekilleri arasında karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandığı gözden kaçmadı.