‘Sevgiliye şiddet’ten mahkemeye çıkıyor

Boateng, eski sevgilisiyle 2018 yılında tatil yaptığı sırada otelde kavga etmişti. Kavga sırasında genç kadına cam mumluk fırlatan futbolcu, ayrıca tokat da atmıştı. Tüm bu şiddet görüntüleri de kayıt edilmişti. 2014 yılında Almanya Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonluğu yaşayan Boateng, adam yaralamaktan yargılanacak. Savcının, şiddet olayında ağır şekilde adam yaralama durumunun söz konusu olmadığına iddianamesinde yer verdiği belirtiliyor. Boateng, duruşmalara katılmak zorunda.