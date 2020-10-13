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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

‘Sevgiliye şiddet’ten mahkemeye çıkıyor

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‘Sevgiliye şiddet’ten mahkemeye çıkıyor
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Eski sevgilisine şiddet uygulamakla suçlanan Almanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Bayern Münih’li 32 yaşındaki Jerome Boateng, 10 Aralık’ta Münih Eyalet Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkacak. Alman yasaları, adam yaralamaktan 10 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Boateng, eski sevgilisiyle 2018 yılında tatil yaptığı sırada otelde kavga etmişti. Kavga sırasında genç kadına cam mumluk fırlatan futbolcu, ayrıca tokat da atmıştı. Tüm bu şiddet görüntüleri de kayıt edilmişti. 2014 yılında Almanya Milli Takımı’yla Dünya Şampiyonluğu yaşayan Boateng, adam yaralamaktan yargılanacak. Savcının, şiddet olayında ağır şekilde adam yaralama durumunun söz konusu olmadığına iddianamesinde yer verdiği belirtiliyor. Boateng, duruşmalara katılmak zorunda.

 

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