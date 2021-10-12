Sermaye artırımına gitti, yardımları geri ödedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
Son dakika: Komşuda deprem... Türkiyeden de hissedildiSon dakika: Komşuda deprem... Türkiye'den de hissedildi!#Deprem
Kazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu Savcı o raporu dikkate almadıKazada ölen 2 yaşındaki Emirhan da suçlu bulunmuştu! Savcı o raporu dikkate almadı#İzmir
Koronanın gizemi orada çözülecek DSÖ harekete geçti... Şoke eden yanıtKorona'nın gizemi orada çözülecek! DSÖ harekete geçti... Şoke eden yanıt#Koronavirüs
Fethi Sekinin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme Yakalandı...Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda yeni gelişme! Yakalandı...#İzmir
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Füzelerle poz verdi... Yenilmez ordu geliyor Füzelerle poz verdi... 'Yenilmez ordu geliyor'#Kuzey Kore
Ankarada Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği... Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
ABDnin başı dertte Çoğu akıl hastası 4800 kişi...ABD'nin başı dertte! Çoğu akıl hastası 4800 kişi...#ABD
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ünlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibiÜnlü çift aşklarını anlattı: Karanlık bir peri masalı gibi#Megan Fox
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Bennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli miBennu Gerede isyan etti: Yaş farkı gerçekten önemli mi?#Bennu Gerede
HABERLERAvrupa Haberleri

Sermaye artırımına gitti, yardımları geri ödedi

#Koronavirüs#WSF#AVRUPADAN HABERLER
Sermaye artırımına gitti, yardımları geri ödedi

Bir süre önce sermaye artırımına gittiği belirtilen Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın elde ettiği gelirle devlet kurumlarından aldığı koronavirüs yardımlarının 1.5 milyar euroluk kısmını geri ödediği bildirildi.

Haberin Devamı

EKONOMİ Stabilize Fonu (WSF) tarafından verilen yardımların 1 milyar kadarının da yıl sonuna kadar geri ödeneceğini duyurun Lufthansa yönetimi, kendilerine sunulduğu belirtilen toplam 9 milyar euro tutarındaki yardımların bir kısmını kullanmadıklarını açıkladı. Pandemi sürecinde oldukça zor durumda kalan şirketin yapılan ek yardımlarla ayakta kaldığı, devlet destekleme bankası olan KfW’den alınan kredilerin de tamamen geri ödendiği ifade edildi. Yeni hisse senetlerinin satışıyla kasasına 2.6 milyar euro girdiği belirtilen şirketin, yardım paralarını geri ödemeye devam edeceği kaydedildi. Vergi gelirlerinden kendilerine yardım edilerek ayakta kalmaları için destek verildiği için müteşekkir olduklarını söyleyen Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, “Artık geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Hava yolu taşımacılığı giderek artıyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#WSF#AVRUPADAN HABERLER