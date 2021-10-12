Sermaye artırımına gitti, yardımları geri ödedi

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EKONOMİ Stabilize Fonu (WSF) tarafından verilen yardımların 1 milyar kadarının da yıl sonuna kadar geri ödeneceğini duyurun Lufthansa yönetimi, kendilerine sunulduğu belirtilen toplam 9 milyar euro tutarındaki yardımların bir kısmını kullanmadıklarını açıkladı. Pandemi sürecinde oldukça zor durumda kalan şirketin yapılan ek yardımlarla ayakta kaldığı, devlet destekleme bankası olan KfW’den alınan kredilerin de tamamen geri ödendiği ifade edildi. Yeni hisse senetlerinin satışıyla kasasına 2.6 milyar euro girdiği belirtilen şirketin, yardım paralarını geri ödemeye devam edeceği kaydedildi. Vergi gelirlerinden kendilerine yardım edilerek ayakta kalmaları için destek verildiği için müteşekkir olduklarını söyleyen Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, “Artık geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Hava yolu taşımacılığı giderek artıyor” dedi.