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Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

#Sergen Yalçın#Serdar Sarıdağ#AVRUPADAN HABER
Sergen Yalçından Galatasaray iddialarına yanıt

Adı Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.

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Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın Galatasaray açıklamasını aktardı.

Sarıdağ, Sergen Yalçın ile bu konuda konuştuğunu "Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın 'Bana teklif gelirse neden olmasın?' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

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Yalçın, siyah-beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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#Sergen Yalçın#Serdar Sarıdağ#AVRUPADAN HABER

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