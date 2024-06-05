Sel getirir de götürür de

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HIZI saatte 130 km’ye ulaşan kasırga, Kuzey Denizi sahillerini kasıp kavururken, Hamburg’dan geçen Elbe Nehri’ni de taşırdı.Binaların çatıları uçarken, kökünden sökülen ağaçlar sokakları tıkadı.Hamburg’un farklı kesimleri sular altında kaldı.Bu doğa felaketinde 315 kişi can verdi.O günlerde Helmut Schmidt, Hamburg Polis Senatörü’ydü.Federal Meclis milletvekiliyken göreve getirileli daha iki ay bile olmuştu.Schmidt, 16 Şubat’ı 17 Şubat’a bağlayan gece telefona sarılıp hem Federal Savunma Bakanlığı’ndan hem de NATO birliklerinden yardım istedi.Alman Anayasası’na göre o zamanlar Alman askerlerin ülke içinde böyle durumlarda devreye girip görev almaları yasaktı.Ancak “Denize düşen yılana sarılır” misali, tüm imkânlarını ve ilişkilerini kullanan Helmut Schmidt, bile bile yasaları deldirdi ve Alman askerlerini devreye soktu.NATO güçlerini de...Alman askerlerinin ve NATO güçlerinin müdahalesi sayesinde, daha fazla insanın yaşamını yitirmesi engellendi.Binaların çatılarına ve balkonlarına çıkan insanların helikopterlerle alınarak kurtarıldığı ve bunun da Helmut Schmidt sayesinde gerçekleştiği zihinlere yerleşti.Yıllar sonra verdiği bir demeçte, “Federal Savunma Bakanlığı’na ve NATO güçlerine telefon ettiğimde haklı olarak benim çıldırmış olduğumu düşündüler. Ama yasal olmadığını bildiğim halde buna mecburdum. Beni tanıdıkları için talebimi kabul ettiler. Çünkü insanlar çaresizdi, biz çaresizdik. Çünkü başka imkânımız da çaremiz de yoktu” demişti Schmidt.

SCHMIDT’İN ÖNÜNÜ AÇTI

Evet...

Helmut Schmidt bu krizi çok iyi yönetmişti.

Yalnız üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) değil, o dönemde iktidarda olan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) de Hür Demokrat Parti (FDP) de kendisini hem takdir hem de tebrik etmişti.

Bu alışılmışın dışında tutumu Helmut Schmidt’in önünü açtı.

1969 yılında SPD ile FDP iktidara gelince, Helmut Schmidt, Willy Brandt kabinesinde Federal Savunma Bakanı, Federal Maliye ve Ekonomi Bakanı, yani ‘Süper Bakan’ olarak görev aldı.

Özel danışmanı Günter Guillaume’un eski Doğu Almanya olarak bilinen Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) adına casusluk yaptığının ortaya çıkması üzerine Willy Brandt istifa etmek zorunda kalınca, 1974 yılında yerine Helmut Schmidt geçti.

Ve 1982 yılına kadar görevde kalarak, Almanya’nın da Avrupa’nın da politikasının şekillendirilmesinde etkin bir rol oynadı.

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HİÇ BEKLENMEDİK BİR ŞEY OLDU

İkinci olayı ise bizzat yaşadım...

14-15 Temmuz 2021 tarihlerinde Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerinin bazı kesimlerini sel vurdu.

İki eyalette bu felakette en az 180 kişi yaşamını yitirdi.

Tabii devlet hemen yardıma koştu.

17 Temmuz 2021’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet, sel felaketinden büyük ölçüde hasar gören ve sevdiklerini yitiren insanların yanında olduklarını sergilemek için Erftstadt kentini ziyaret ettiler.

Armin Laschet, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak genel seçimlerde CDU/CSU’nun başbakan adaydı.

Bu ziyaret, kendisi için aynı zamanda bir seçim kampanyası niteliği taşıyordu.

Ama hiç beklenmedik ‘talihsiz bir olay’ yaşandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel felaketinde yaşamını yitirenler yüzünden duyduğu üzüntüleri, yakınlarının acılarını paylaştığını ve bu felaketten zarar görenlere Alman devletinin her türlü yardımı yapacağını söylerken, yan taraftaki bir çadırın içinde tanıdıklarıyla sohbet eden Armin Laschet’in güldüğü görüntüleri ekranlara yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler, Armin Laschet’i bitirdi.

Her ne kadar özür dilese de seçmen Laschet’in bu ‘yakışıksız ve yersiz davranışını’ affetmedi.

O güne kadar yapılan kamuoyu yoklamalarına göre genel seçimleri kazanarak Almanya Başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Armin Laschet, bu davranışı yüzünden birden halkın gözünden düştü.

26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde SPD yüzde 25.7, CDU/CSU yüzde 24.2 oy aldı.

Seçimlerden sonra SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve FDP ile ortaklık ederek başbakanlık koltuğuna otururken, Armin Laschet’in ‘Almanya Başbakanı’ olma hayalleri sönüp gitti.

Ve Laschet yenilgiden bir ay sonra seçim öncesi verdiği sözde durup, KRV Başbakanlığı görevine de bıraktı.

Evet...

Bu iki olay da bize sel felaketinin hem getirip hem de götürdüğünü gösterdi.