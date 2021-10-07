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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

#Şehir Kupası#Pforzheim Türkspor#AVRUPADAN HABERLER
‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

Almanya’nın en eski ve köklü takımlarından Pforzheim Türkspor, Baden Futbol Federasyonu’na bağlı Pforzheim bölgesi futbol komitesinin düzenlediği ‘Şehir Kupası’ final karşılaşmasında rakibine gol yağdırdı: 5-0. 64 takımın katıldığı şehir kupası final maçı SV Huchenfeld’in sahasında soğuk havaya rağmen 300’e yakın futbolsever izledi. Türkspor, ‘Şehir Kupası’nı müzesine götürürken 1500 euroluk ödülü de kazandı.

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Pforzheim Türkspor, taraftar desteğini de alarak maça çok baskılı ve hızlı başladı. 11. dakikada soldan gelen topu filelere gönderen Luca, takımını 1-0 öne geçirdi. Türkspor istediği ikinci golü 18. dakikada David’le buldu. Sağlı sollu ataklarla rakip takım kalesinde baskı kuran Türkspor, 40. dakikada Xavier Amaro’nun attığı golle İlk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Pforzheim Türkspor ikinci yarıya da hızlı başladı. Aradığı golü 70. dakikada Calo ile bulan Türkspor, farkı dörde çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren Mert ise 73. dakika skoru belirleyen golü attı: 5.0. Takım kaptanları Feyzullah ile Ignazio, ‘Şehir Kupası’nı ve 1500 euroluk ödülü futbol komitesi yetkililerinin elinden aldı.

‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

Pforzheim Türkspor’un kadın taraftarları da yağmur, çamur demeden tam destek vererek takımlarını yanlız bırakmadı. Pforzheim Türkspor’a galibiyeti getiren takım, Feyzullah, Iğnat, David, Daniel, Dumbra, Saito, İgnazio, Delic, Devin, Laurin, Xavier Amaro, Orhan, Marian, Mert, Ersel, Sascha, Samet’ten oluştu.
‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un
‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un
‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un
‘Şehir Kupası’ Pforzheim Türkspor’un

 

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#Şehir Kupası#Pforzheim Türkspor#AVRUPADAN HABERLER