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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Seehofer’ın kızı FDP’ye üye oldu

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Seehofer’ın kızı FDP’ye üye oldu

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın 30 yaşındaki kızı Susanne Seehofer, parti tercihini CSU yerine Hür Demokrat Parti’den (FDP) yana kullandı. Bild Gazetesi’nin haberine göre Susanne Seehofer, resmen FDP üyesi oldu.

KIZININ tercihini gayet sakin şekilde karşıladığı belirtilen CSU Onursal Başkanı Horst Seeehofer, “Kendisinin uzun zamandır FDP’ye yakınlık duyduğunu biliyorum. Bir zamanlar Münih FDP’den aday olmayı bile düşünmüştü” ifadelerine yer verdi. Çocukları farklı partiyi seçen siyasetçiler konusunda Seehofer’ın yalnız olmadığı ifade edildi. Uzun yıllar Bavyera Meclis Başkanlığı görevinde bulunan CSU Genel Başkan Yardımcısı Barbara Stamm’ın kızı da Yeşiller Partisi’nden milletvekili seçilerek annesine karşı muhalefette yer almıştı. Aynı zamanda Maliye eski Bakanı Max Streibl’ın (CSU) oğlu Florian Streibl da halen Bavyera Meclisi’nde Hür Seçmenler’in grup başkanlığını yürütüyor.

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