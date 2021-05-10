MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSeehofer koronaya yakalandı
GeriAvrupa Seehofer koronaya yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 10.05.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Seehofer koronaya yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seehofer koronaya yakalandı

Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Seehofer, AstraZeneca aşısı yaptıran Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in aksine BioNTech aşısı olmuştu. Seehofer’in çevresinden geçen hafta bir kişi de koronavirüs tespit edilmişti. Bakanlık sözcüsü, evinde karantinaya giren İçişleri Bakanı Seehofer’de en ufak bir hastalık semptomu görülmediğini açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi