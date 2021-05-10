Seehofer koronaya yakalandı

Seehofer, AstraZeneca aşısı yaptıran Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in aksine BioNTech aşısı olmuştu. Seehofer’in çevresinden geçen hafta bir kişi de koronavirüs tespit edilmişti. Bakanlık sözcüsü, evinde karantinaya giren İçişleri Bakanı Seehofer’de en ufak bir hastalık semptomu görülmediğini açıkladı.



