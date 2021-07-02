Seda Başay Yıldız’a cesaret ödülü

HESSEN eyaletinin başkenti Wiesbaden kentindeki belediye binasında bu akşam düzenlenecek törenle ödülünü alacak olan Seda Başay Yıldız, törenden önce yaptığı açıklamada “Karşılıklı güven ortamı ancak konuşarak olur” diyerek vatandaşlarla emniyet güçleri arasındaki diyaloğun gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık üç ay önce açıklanan ödül, pandemi nedeniyle temmuz ayına ertelenmişti. Münih’teki 2013 yılından 2017 tarihine kadar NSU davasında ırkçı terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek’in eşinin avukatlığını üstlenen Yıldız, uzun zamandır ırkçı gruplardan ölüm tehditleri alıyordu.

DESTEK YAĞMIŞTI

Tehditler karşısında yılmayıp direniş göstereceğini açıklayan Frankfurtlu avukata cesaretinden dolayı toplumun büyük bir kesiminden destek yağmıştı. NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının polis bilgisayarından alınan bilgilerle yazılmış olduğu ortaya çıkmış, polis teşkilatı içinden kişilerin de olaya karışmış olabileceği şüphesi doğmuştu. Tehdit mektuplarını gönderdiği belirlenen bir zanlının, kısa bir süre önce Berlin’de tutuklandığı duyurulmuş, kendisinin polis olmadığı belirtilen kişinin, polisle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı bildirilmişti.