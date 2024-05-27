Seçmen AfD’ye “Dur” dedi

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SON dönemlerde yaşanan parti içi sürtüşmeler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri lider adayı Maximilian Krah’ın propagandasını yaptığı Rusya’dan para aldığı iddiası ve Brüksel’deki bürosunda bir çalışanın Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanması nedeniyle AfD, kalesi gözüyle baktığı Thüringen’de aradığını bulamadı. Mahkeme kararıyla kendisine faşist denilmesine izin verilen Björn Höcke liderliğindeki AfD’li adaylar, Thüringen’de ilk turda ‘korkulan başarıya’ ulaşamadı. Resmi sonuçlar açıklanmadığı halde ilk belirlemelere göre CDU toplam oyların yüzde 27.6’sını, AfD de yüzde 27.3’ünü aldı. 2014 yılından beri Thüringen’de iktidarda olan Sol Parti ciddi oy kaybına uğrarken, Yeşiller ve SPD de aradıklarını bulamadı.

MÖLLER İLK TURDA KAYBETTİ

Thüringen’in başkenti Erfurt’ta anakent belediye başkanı adayı AfD’li Stefan Möller, toplam oyların ancak yüzde 19.3’ünü alarak ikinci turda yarışma şansını yitirdi. İki hafta sonra yapılacak ikinci tur seçimlerde ilk turda yüzde 28.3 oy alan CDU’lu Andreas Horn ile yüzde 22.6’da kalan SPD’li Erfurt Belediye Başkanı Andreas Bausewein’in yarışması kesinleşti. Weimar, Suhl ve Altenburg’da ilk turda CDU’lu adaylar anakent belediye başkanlığı seçimlerini kazanırken, diğer büyük kentlerin çoğunda ikinci tura gidilmesi kesinleşti. 13 kentte görev üstlenecek kaymakamlar ile özellikle büyük kentlerdeki anakent belediye başkanlarının belirlenmesi ikinci tura kaldı.

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DEMOKRASİ AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ

1 Eylül’de Thüringen’de yapılacak eyalet seçimlerine başbakan adayı olarak katılması karara bağlanan CDU Thüringen Teşkilat Başkanı Mario Voigt, Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından ‘kesinleşmiş aşırı sağcı’ olarak nitelenen AfD’nin umduğu başarıyı bulamamasının demokrasi açısından sevindirici olduğunu söyledi. Voigt, AP seçimlerine paralel olarak 9 Haziran’da yapılacak ikinci turda daha yüksek bir sonuç elde etmeyi umduklarını vurguladı.