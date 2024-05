Seçim yaklaştı, çalışmalar hızlandı

Haberin Devamı

40 kişilik seçmen listesiyle seçime katılan Heilbronn Birliği, Türk ve yabancı kökenli Alman vatandaşlarının yoğun olduğu yerlerde stant açarak vatandaşlara kendilerini tanıtıp hedeflerini anlatıyor. Birlik üyeleri çocuklara hediye, seçmenlere ise broşür dağıtıyor. ASAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclisi adayı Gürsel Şen stantları ziyaret etti. Vatandaşlardan sandığa gidip oylarını kullanmalarını isteyen Şen, şunları söyledi: “Heilbronn Birliği olarak birbirinden değerli ve çalışkan, kariyerleriyle Almanya’da her sektörde söz sahibi olan ekibimizle seçimlere gireceğiz. Bölgede tüm vatandaşlarımızın söz sahibi olmalarının yolunu açacağız. Belediyede verilecek önemli kararlardan yaşadığımız sıkıntılara kadar karar mekanizmasında yapılan tüm çalışmalarda söz sahibi olmak istiyoruz. 19 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 16 yaşına giren her bireyin oy kullana hakkı var. Her bireye seçim pusulası postayla gönderilecek. Alınan oy pusulasını tarif edildiği gibi doldurup postayla gönderme imkânı da bir alternatif.”