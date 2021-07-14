‘Seçim güvende’

Seçimleri etkilemek için hem içten hem de yurt dışından daha önceki dönemlerde olduğu gibi bazı girişimlerde bulunulmasını beklendiğini belirten Seehofer, “Ancak bunlara karşı ilgili birimlerimizin tüm imkânlarını kullanarak gereken önlemleri alacağından emin olabilirsiniz” dedi. Seehofer, seçimlere katılacak 43 parti arasında hiçbir ayırım yapmadan yöneticilerine her türlü bilginin zamanında verileceğini belirtti. Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, seçim sonuçlarını etkilemek için hem aşırı sağdan hem aşırı soldan hem de radikal çevrelerden bazı girişimler beklendiğini söyledi. Özellikle siber saldırı yöntemiyle yalan haber ve söylentilerle bazı partiler ve milletvekili adaylarına dönük olumsuz propaganda bulunulmasına kesin gözüyle baktıklarını belirtti. Ancak Almanya’daki ilgili birimlerin içten ve dıştan gelecek siber saldırılara hazır olduklarının altını çizdi. Haldenberg, bazı partilerin bürolarına ve milletvekili adaylarına saldırılar olabileceğine de işaret etti.

Federal Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Georg Thiel de her şeye rağmen seçimlerin güvenli bir biçimde yapılması ve hem mektupla oy hem de seçim sandıklarında ve oy sayımında herhangi bir sorun yaşanmaması için şimdiden tüm önlemlerin alındığını açıkladı.