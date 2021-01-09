Son dakika | Michael Schumacher’in villasına girildi

İtalya’nın günlük spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Michael Schumacher’in evine bir ziyaret gerçekleştirdi. İsviçre’nin Gland bölgesinde Cenevre Gölü kenarındaki malikane ile tasvirlerin yanı sıra, kendisiyle görüşülen Schumi’nin menajeri Sabine Kehm’in sözlerine yer verildi.

Üç binalı bir kompleks olduğu bilgisi verilen yapılardan bir tanesinde Michael Schumacher’in eşi Corinna Schumacher’in annesinin yaşadığı, bir diğerinin Schumi’nin babası Rolf Schumacher ile Barbara Stahl’ın ziyaretçi evi olduğu ve üçüncüsünde de Corinna ile Michael Schumacher’in bulundukları bildirildi. Korona nedeniyle ziyaretçisi azaldı

Yüzme havuzu ve bir benzinlik de bulunduğu belirtilen malikanede bölgesinde Formula 1’in efsane pilotunun sağlık ekibi gözetiminde kaldığı hatırlatıldı. İsteğe göre kişiselleştirilmiş benzin istasyonunun buraya ilk taşındıklarında Schumacher’ler tarafından yaptırıldığı belirtildi. Michael Schumacher’in ziyaretçi sayısının, korona salgınının da etkisiyle son dönemde azaldığı bilgisi verildi.

‘Birlik-beraberlik içinde bir aile’

Michael Schumacher’in menajeri Sabine Kehm’in de bu komplekste yaşadığı belirtilerek ünlü menajerin sözlerine yer verildi. Schumacher ailesi hakkında Sabine Kehm “Böylesine birlik beraberlik içinde aile az gördüm” ifadelerini kullandı.

Komşusu Schumacher’i tanımamış

Buraya taşındıklarında Michael’ın bir gün köpeğini gezdirmeye çıktığında komşularından birinin kendisine ‘Schumacher buralara taşınmış biliyor musunuz?’ dediği, Schumacher’in de kendini ifşa etmeden ‘Gerçekten mi?’ diyerek oradan uzaklaştığı da Sabine Kehm tarafından anlatıldı.

Sağlık durumu sır gibi saklanıyor

Formula 1'in efsanevi şampiyonu, Fransa'da kayak yaparken 7 yıl önce kaza geçirdi. Schumacher, Fransız Alplerinde yer alan Meribel'deki kayak merkezinden helikopterle hastaneye nakledildi ardından komaya girdi. O günden bu yana sağlık durumuyla ilgili gelişmeler gizemini koruyor.