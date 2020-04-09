Schalke taraftardan jest bekliyor

Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04, corona virüs nedeniyle ligin ertelenmesi ve seyircilerin maçlara gelmemesi nedeniyle taraftarlara fedakarlık çağrısında bulundu. Alman ekibi sezonluk kombine sahiplerine, hak kazandıkları indirimi kulübe bağışlamalarını istedi. Schalke'nin çağrısının nedeni ise kulübün olası ekonomik zorluklarla karşılaşmaması. Alman ekibinin açıklamasında muhtemel bir finansal tehditle karşı karşıya olunduğu vurgulanarak, "Bazı sezonluk kombine sahibi olanlar veya maç bileti alanlar hak ettikleri indirimi geri almayı reddettiler. Bu yapılan finansal bir jest. Geri alınmayan bir bilet kulübün finansal likiditesini dengelemeye ve hayatta kalmasını sağlamaya büyük bir katkıdır. Kulüp potansiyel bir mali tehditle karşı karşıya" denildi.

Kulüp sezonluk kombine sahibi olup indirimden doğan haklarından feragat edenlere özel bir jest yapılacağını da duyurdu ve onlara takım forması hediye edileceğini duyurdu. Almanya Futbol Ligi, sezonu yeniden başlatmak için çareler ararken; bazı takımlar küçük gruplar halinde

antrenmanlarını sürdürüyor. Almanya'da corona virüsü salgını nedeniyle hala karantina uygulanırken; şimdiye kadar ülkede 100 bin kişinin

enfekte olduğu ve 2 bin kişinin de yaşamını yitirdi.