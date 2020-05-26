Schalke 04 yeni döneme kabus gibi girdi

BUNDESLIGA ekiplerinde Schalke haftalardır galibiyete hasret kaldı. En son ligin 17. haftasında sahasında Gladbach'ı 2-0 yenen Schalke, daha sonra oynadığı 9 karşılaşmadan hiçbirinde galip gelemedi. 17 Ocak'taki maçta iki gol atan Schalke, bu maçın ardında çıktığı lig karşılaşmalarında gol atma yollarında da büyük sıkıntı çekti. Schalke kazanamadığı son 9 maçta kalesinde 22 gol görürken attığı gol sayısı ise sadece 2. DÖRT PUAN ALDI

Gollerin birini Paderborn ile 1-1 berabere kalırken attı. Diğer golü de Hoffenheim ile yine 1-1 berabere bitirdiği karşılaşmada buldu. Geri kalan yedi karşılamada ise hiç gol sevinci yaşamadı. Hertha Berlin ve Mainz ile 0-0 berabere kalarak bu maçlarda birer puan alan Schalke, diğer beş karşılaşmayı farklı kaybetti. B. Münih ve RB Leipzig'e 5-0 yenildi. Ezeli rakibi Dortmund'a 4-0 kaybeden Schalke, Köln ve Augsburg'a da 3-0'lık skorlarla boyun eğmek zorunda kaldı. Schalke son dokuz haftada sadece dört puan toplayabildi. SUAT SERDAR SEZONU KAPATTI

Mavi beyazlıların en önemli futbolcularından Suat Serdar ise sezonu kapattı. Augsburg ile oynanan 27. hafta maçında Suat Serdar rakibinden sıyrılmak isterken dizinden sakatlandı. 56. dakikada oyundan çıktı. Suat'ın bundan sonra kalan maçlarda oynayamayacağı duyuruldu. Orta sahada Schalke'nin en büyük silahı olan Suat'ın sakatlığı teknik ekibi üzdü. Teknik heyet şimdi orta sahanın en güçlü isimlerinden biri olan Suat'ın yerine oyuncu arayışına girecek. Suat orta sahanın yükünü taşırken takımına attığı gollerle de katkı sunuyordu. Alman milli futbolcu takımda en çok gol atan üç futbolcudan biriydi. Suat, Harit ve Raman'ın bu sezon yedişer golü bulunuyor. Türk milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu da attıkları adına üçer gol attılar. Schalke yarın ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf ile oynayacak. İki komşu kentin maçında her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.