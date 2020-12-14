Schalke 04, acısını dindiremiyor: 27 maç

Schalke''nin gollerini 52. dakikada Raman ve 62. dakikada Boujellab attı. Augsburg ise Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla öne geçerken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Richter takımına 1 puanı getirdi. Öte yandan ev sahibi ekipte Niederlechner 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve 64. dakikada bir sarı kart gördü. Ayrıca genç oyuncu Can Bozdoğan, 19. dakikada sakatlanan Uth'un yerine oyuna girdi ve 89. dakikada kenara alındı.

Bu sonucun ardından bu sezon 4. beraberliğini alan Schalke puanını 4 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Augsburg 13 puana yükseldi.

Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18’inci sıraya demir attı.

Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke evinde Freiburg ile karşılaşacak, Augsburg ise deplasmanda Bielefeld'a konuk olacak.

MAVİ-BEYAZLILARI ŞANSIZLIKLAR BIRAKMIYOR

Karşılaşmanın 11’inci dakikasında bir hava topu mücadelesinde Schalke 04’ün futbolcusu Mark Uth ile FC Augsburg’un oyuncusu Felix Uduokhai çarpıştı. Kafasına aldığı darbe ile sarsıntı geçiren Mark Uth, yere yığıldı. Maçın hakemi karşılaşmayı durdururken, çağrılan sağlık ekibi yerde yatan Mark Uth’a müdahale etti. Dokuz dakika sonra Mark Uth sedye ile saha dışına, oradan da ambulansla hastaneye götürüldü. Karşılaşma, Uth’in yerine Can Bozdoğan’ın dahil olmasıyla yeniden başladı. Hastaneye kaldırılan Mark Uth dün akşam sosyal medya hesabından “Sağlık durumum iyi, yarın (bugün) hastaneden taburcu olabileceğim” paylaşımında bulundu.

HAFTANIN SONUÇLARI

VFL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt: 2-1

SC Freiburg – Arminia Bielefeld: 2-0

FSV Mainz – FC Köln: 0-1

M.Gladbach – Hertha Berlin: 1-1

RB Leipzig – Werder Bremen: 2-0

Borussa Dortmund – VfB Stuttgart: 1-5

Union Berlin – Bayern Münih: 1-1

FC Augsburg – Schalke 04: 2-2

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim: 4-1