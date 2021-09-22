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HABERLERAvrupa Haberleri

Savunma Bakanlığı’nda aşırı sağ skandalı

#AVRUPADAN HABERLER#MAD#Almanya Savunma Bakanlığı
Savunma Bakanlığı’nda aşırı sağ skandalı

Almanya Savunma Bakanlığı’nda görevli bir çalışanının aşırı sağcı olduğu ortaya çıktı.

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ASKERİ istihbarat birimi MAD’nin ortaya çıkardığı aşırı sağcı çalışanın hassas ve gizli belgelere bakabildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili gelişmeyi Federal Meclis’teki savunma konusunda ilgili siyasetçilere ve komisyona bildirdi. İlk etapta belgelere ve dosyalara girişi engellenen personelin, bakanlıkta strateji ve operasyonel bölümde görev aldığı belirtildi. Spiegel dergisi aşırı sağcı çalışanın güvenlik açısından önemli bölüm olan Savunma Bakanlığı’ndaki A15 biriminde görev aldığını ve burada Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının planlandığını yazdı. Ayrıca, bu birimde özel kuvvetlerin tüm görevleri, ulusal risk ve kriz yönetimi ile askeri istihbarat departmanının da kontrol edildiği belirtildi. Çalışanın tam olarak neyle suçlandığı ve tavrının nasıl fark edildiği ise henüz belirsiz. Savunma Bakanlığı bünyesinde soruşturma devam ederken, hakkında karar verilinceye kadar çalışanın A15 birimine girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

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#AVRUPADAN HABERLER#MAD#Almanya Savunma Bakanlığı