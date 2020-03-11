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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:36,Son Güncelleme:/

‘Sapık Ali’ için ömür boyu hapis istendi

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‘Sapık Ali’ için ömür boyu hapis istendi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de komşularının küçük kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu için ‘sapık Ali’ olarak bilinen Ali K. için savcı, ömür boyu hapis cezası istedi. Berlin Eyalet Mahkemesi’nde yargılanması süren Ali K., 14 yıl önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki Georgine’ye kömürlükte cinsel saldırıda bulunmak, küçük kızı öldürmek ve cesedini de ortadan kaldırmakla suçlanıyor.

‘Sapık Ali’ için ömür boyu hapis istendi

GEORGINE olayını çözmek amacıyla kendisiyle arkadaş olan ve basında ‘Polis Hakan’ olarak bilinen sivil polise Georgine cinayetini ayrıntılı olarak anlatan Ali K., savcılık ve mahkemede ise susma hakkını kullandı. Savcı, 44 yaşında ve iki çocuk babası Ali K.’nın suçunun sabit olduğunu söylerken, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Komşularının küçük yaştaki kızlarına cinsel saldırıdan sabıkası da bulunan Ali K.’nın, şimdiye kadar beş küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğu belirlenmişti. Savcı, sanığı 25 Eylül 2006’da okul dönüşü Georgine’yi kandırarak evine götürmek ve pornografik filmler izledikten sonra apartmanın kömürlüğünde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Savcı, kızın olayı anlatmasından korkan Ali K.’nın kurbanını öldürüp cesedini de halıya sararak yok ettiğinden şüpheleniyor. Öldürüldü denilen küçük kızın cesedi ise hâlâ bulanamadı. Mahkeme, Ali K. ile ilgili kararını gelecek hafta salı günü verecek.

‘Sapık Ali’ için ömür boyu hapis istendi

 

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