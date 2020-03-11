‘Sapık Ali’ için ömür boyu hapis istendi

GEORGINE olayını çözmek amacıyla kendisiyle arkadaş olan ve basında ‘Polis Hakan’ olarak bilinen sivil polise Georgine cinayetini ayrıntılı olarak anlatan Ali K., savcılık ve mahkemede ise susma hakkını kullandı. Savcı, 44 yaşında ve iki çocuk babası Ali K.’nın suçunun sabit olduğunu söylerken, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Komşularının küçük yaştaki kızlarına cinsel saldırıdan sabıkası da bulunan Ali K.’nın, şimdiye kadar beş küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğu belirlenmişti. Savcı, sanığı 25 Eylül 2006’da okul dönüşü Georgine’yi kandırarak evine götürmek ve pornografik filmler izledikten sonra apartmanın kömürlüğünde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Savcı, kızın olayı anlatmasından korkan Ali K.’nın kurbanını öldürüp cesedini de halıya sararak yok ettiğinden şüpheleniyor. Öldürüldü denilen küçük kızın cesedi ise hâlâ bulanamadı. Mahkeme, Ali K. ile ilgili kararını gelecek hafta salı günü verecek.