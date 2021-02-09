Santralde yangın çıktı, kentte felaket ilan edildi

DONDURUCU soğukların yaşandığı kentte santral geçici olarak devre dışı bırakıldı, enerji tedarikçisi N-Ergie birçok yerin etkilendiğini duyurdu. Hanelerin yanı sıra büyük şirketler, bir klinik, okullar, bir alışveriş merkezi ve iki yaşlı bakımevi de kesintiden etkilendi. Belediyenin Twitter hesabından, bölgesel ısıtma çıkışındaki kısıtlamadan etkilenen alanları gösteren bir harita yayımlandı. Şirket, etkilenen bölgelerdeki tüm müşterilerden ısıtma ve sıcak su gereksinimlerini en aza indirmelerini istedi.