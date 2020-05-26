Sanıktan ürperten itiraf: ‘Öldüğü için mutluyum’

Bugün ikinci kez duruşmaya çıkan sanık Gregor S., verdiği ifadede asıl hedefinin 2015 yılında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Weizsaecker olduğunu, onu öldüremediği için oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Sanık, ifadesinde 1991 yılında bir gazetede Vietnam Savaşı sırasında ‘Ajan Portakal’ ismi verilen gazın insanların üzerine sıkıldığını okuduğunu ve bunun kendisini çok etkilediğini söyledi. Gazı üreten firmada eski Cumhurbaşkanı Weizsaecker’in çalıştığını öğrendiğinde de onu öldürmeye karar verdiğini ve yıllarca cinayeti planladığını anlattı. Gregor S., “Cumhurbaşkanına ulaşamadığım için aile bireylerini öldürmeye karar verdim” diyerek suçunu itiraf etti. Sanık cinayeti işlemek için Rheinland Pfalz Eyaleti sınırları içinde kalan Andernach’dan Berlin’e gelmişti.

POLİSİ DE AĞIR YARALAMIŞTI

Gregor S., 19 Kasım 2019 tarihinde bölüm şefi olduğu Berlin’deki Schlossparkklinik’te konferans verdiği sırada 59 yaşındaki Prof. Dr. Fritz von Weizsaecker’e bıçakla saldırmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. von Weizsaecker kurtarılamamıştı. Saldırı sırasında tesadüfen salonda bulunan bir polis, saldırganla boğuşmuş, yakalanmasını sağlamış ancak etkisiz hale getirirken kendisi de ağır yaralanmıştı.