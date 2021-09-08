‘Sandığa giderek iradenizi gösterin’

ANITA çiçek bırakan YTB Başkanı Abdullah Eren, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “NSU cinayetleri tüm detaylarıyla aydınlatılmalı. Bu tür acıların tekrarlanmaması için toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Ayrıca 26 Eylül’deki seçimlerde oy verme hakkı olan tüm vatandaşlarımız sandığa giderek iradesini göstermeli. YTB olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların bizlerden, bizlerin de onlardan taleplerimiz var. Öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın kimliğini ve dilini unutmadan bulundukları topluma en iyi şekilde entegre olmalarıdır. Vatandaşlarımızın sorunları arasında bulunan Türkçenin okullarda okutulması, çocuklarımızın eğitimi, yaşlılarımızın bakımları, engelli vatandaşlarımızın durumlarının düzeltilmesi ve gençlerimizin meslek sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Göçün 60’ıncı yılı nedeniyle Türkiye’de ve Almanya’da etkinlik düzenleyeceğiz.” ‘OY ORANIMIZI ARTIRMALIYIZ’

Anıt ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya gelen Eren, burada kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı: “Berlin’den yola çıktık. Frankfurt’ta Türk Tiyatro Festivali’ne gereken desteği verdik ve tiyatro festivalinin kapanışına katıldık. Avrupa’da 5 milyon insanımız var. YTB olarak lobi faaliyeti yürütürken, 5 milyon vatandaşımızı da dikkate alıyoruz. Derneklerimizin buradaki varlıklarını önemsiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi önemsiyoruz. Avrupa’da siyasal katılımdaki oy oranımızı artırmamız lazım. Gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. YTB olarak 14 bin 500 burslu öğrencimize destek vermekteyiz. Pandemi döneminde Almanya dahil çok sayıda ülkedeki vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk.” 14 MADDELİK LİSTE VERDİ

Toplantıya, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Nürnberg Eğitim Ataşesi Dr. Mune Şavaş, Saadet Partisi Avrupa Sosyal İşler Başkanı Bahri Tükenmez, Saadet Partisi Nürnberg Bölge Başkan Yardımcısı Musa Tamer, MUSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Haluk Dokur, CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Rıfat Çolak, yazar Dr. Latif Çelik, İGMG adına Bahadır Korkmaz, ETC Avrupa Laleleri adlı düşünce derneği adına Çetin Yazıcı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman ve Türk Federasyon Nürnberg Bölge Başkanı Selçuk Akbulut katıldı. Musa Tamer, Eren’e, vatandaşların istek ve sorunlarını içeren 14 maddelik bir liste verdi.