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Avrupa
Haber Giriş: 31.05.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Şampiyonluk şimdi, kutlama haftaya...

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Şampiyonluk şimdi, kutlama haftaya...
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Kızılyıldız çıktığı ilk maçta şampiyonluğu garantiledi.

PANDEMi nedeniyle kimi ligler iptal edildi, kimi devam ediyor. Örneğin Fransa’da sona erdirilen sezonda PSG şampiyon ilan edildi ancak kırmızı lacivertliler bunun tadını çıkaramadı. Sırbistan’da ise yeniden başlayan ligde Kızılyıldız çıktığı ilk maçta şampiyonluğu garantiledi. Rad Belgrad’ı deplasmanda 5-0 yenen kırmızı beyazlılar tarihlerindeki 31. zaferlerini elde ederken bu başarılarını boş tribünler önünde kutladılar.

SADECE 1000 KiŞi

Belgrad ekibi şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlamak içinse bir hafta bekleyecek. Sırp otoriteler, Kızılyıldız’ın ilk iç saha maçında 1000 taraftara kutlamalar için izin verecek.

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