Şampiyonlar Ligi'nde Alman-İspanyol düellosu

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde İspanya ve Alman takımları karşı karşıya geliyor. Boğalar ve panzerlerin kapışmasında ilk randevu bu akşam. RB Leipzig ile Atletico Madrid maçının başlama saati 21.00. İkinci karşılaşma ise yarın akşam gerçekleşecek. Barcelona ile B. Münih arasında oynanacak mücadele de saat 21.00’de start alacak.

RB LeIpzIg favori gösteriliyor

Alman futbolunun son yıllardaki flaş takımı RB Leipzig İspanyol ekibi karşısında favori gösteriliyor. Timo Werner’in takımdan ayrılması bir handikap olarak görülmüyor. Alman ekibinin golcüsü Emil Forsberg finali göreceklerinden umutlu. 28 yaşındaki İsveçli golcü futbolcu “Ligdeki gibi başarılı olmak istiyoruz ve finali hedefliyoruz. Finale çıkmayı mümkün kılacak gücümüz var. Timo Werner’in takımdan ayrılması sorun yaratmayacak. Genç bir ekibiz. Ciddi bir potansiyelimiz var. Takım arkadaşlarım çıkış yapma konusunda hazırlar. Neden beklenen çıkışı Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleştirmeyelim. Genç futbolcular için iyi bir fırsat. Kendilerini gösterebilirler. Tecrübesi yüksek bir takımla oynayacağız. Takım zihniyeti güçlü ve taktiksel oyun planını öne çıkaran bir rakip. En olumsuz ve bizim için iğrenç olabilecek bir sonuca da hazırlıklı olmalıyız. Çünkü rakibimiz çok disiplinli. Teknik direktörümüz işi çok ciddiye alıyor. Ve üzerimizde hiç olmadığı kadar etkisi var şu sıralarda. Takımı canlı tutuyor” dedi.

Erken final

Yarın akşam İspanyol ve Almanların ikinci randevusunda iki ülkenin dev takımları Barcelona ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yıldız futbolcuların sayısının bol olduğu iki takımın maçı erken final olarak görülüyor. Karşılaşmada iki takımın alacağı sonuç kadar kalecilerin performansı da merak ediliyor. İki takımın da kalesini Alman milli takım kalecileri koruyor. Bayern Münih’in kalesinde panzerlerin bir numaralı kalecisi Manuel Neuer bulunuyor. Barcelona’nın kalesini ise milli takımda Neuer’in gölgesinde kalan Marc-André ter Stegen var. Uzun yıllardır milli takımda rekabet eden iki kaleci, bu kez devler liginde karşı karşıya gelecek. Maçta kalecilerin göstereceği performans takımlarının turu geçmesinde önemli etki yapacak.