Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Fransız-Alman finali

BAYERN Münih bu akşam saat 21.00'de Lizbon kentindeki Estadio da Luz yani Işık Stadı'nda altıncı kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Paris St. German ile Bayern Münih'in maçını İtalyan Hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olarak görev alacak. Orsato bu sezon beş kez Devler Ligi'nde düdük çaldı. Şampiyonlar Ligi finali tarihinde ilk kez seyircisiz oynanacak. Kovid-19 salgını nedeniyle maça taraftarlar alınmayacak.

PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.

BEŞ KEZ OYNADI

Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi final tecrübesi oldukça fazla. Bayern Münih şimdiye kadar final heyecanını beş kez yaşadı. İki kez galip gelerek kupayı kaldırdı. Üç kez de rakiplerine yenildi ve sahadan başı önde ayrıldı. 26 Mayıs 1999'da Barcelona'da Manchester United ile oynanan finali 2-1 kaybetti. İki yıl sonra 23 Mayıs 2001'de bu kez Milan'da Valencia ile final oynadı. 1-1 berabere sona eren maçı penaltı atışları sonunda 5-4 kazandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 22 Mayıs 2010'da üçüncü kez finale çıktı. Rakip İnter'di. Madrid'de final oynandı. İnter 2-0 galip geldi. 19 Mayıs 2010'da bu kez Chelsea ile Münih kentinde kendi sahasında finali oynadı. 1-1 berabere sona eren maçı penaltı atışları sonucu kaybetti. Robben'in uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı kaçırması camiada büyük bir yaraya yol açmıştı. 25 Mayıs 2013'te Londra'da Dortmund ile final oynayan Bayern Münih, karşılaşmayı 2-1 kazanarak ikinci Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti. Bu maçta Dortmund'un Türk kökenli futbolcusu İlkay da gol attı. KADRODA EKSİK YOK

Altıncı finaline çıkmaya hazırlanan Bayern Münih'de eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Bayern Münih'in Lyon ile oynanan yarı final maçındaki ilk 11'inde sadece bir değişiklik bekleniliyor. Hansi Flick sakatlığı geçen Fransız futbolcu Pavard'ı kadroya almayı düşünüyor. Pavard'ı defansın sağında oynatması durumunda Barcelona ve Lyon karşılaşmalarında sağda oynayan Kimmisch'i orta sahaya çekecek. İspanyol Thiago'yu da kulübede bekletecek. Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 karşılaşmanın tümünden galip ayrıldı. Barcelona'ya bir maçta 8, Tottenham'a da 7 gol atma başarısı gösterdi. Paris St. German ise 10 maçta 9 galibiyet aldı. Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Grup maçlarında Galatasary'ı İstanbul'da 1-0, Paris'te 5-0 yendi. Fransız ekibi tarihinde ilk kez finale çıktı. Paris St. Germain, Reims, Saint Etienne, Marsilya ve Monaco'nun ardından Şampiyonlar Liginde final oynamaya hak kazanan 5. Fransız takımı oldu.

YILDIZLAR KAPIŞIYOR

İki takımın kadrosunda çok sayıda yıldız futbolcular yer alıyor. Her iki takımın da en güçlü olduğu yönü forveti. Bayern Münih'te gol makinesi Lewandowski var. Ancak takımda kaleci Neuer hariç her futbolcu gol atabilecek potansiyele sahip. Hansi Flick'in oyun taktiği de buna izin veriyor. Paris St. Germain'da ise forvette üç isim var ki her biri dünya yıldızı. Brezilyalı Neymar, Fransız Mbappe ve Arjantinli Di Maria. Üç isim Alman defansını çok yaracak gibi. Bu maçta Bayern Münih'in en büyük silahlarından biri de kalecisi olacak. Manuel Neuer formunun zirvesinde. 34 yaşındaki kalecinin Di Maria, Mbappe ve Neymar'a geçit verip vermeyeceği de merak konusu. İKİ ALMAN RAKİP OLUYOR

Şampiyonlar Ligi finalistlerini Alman teknik adamlar çalıştırıyor. Almanya'nın son yıllarda yetiştirdiği ve taktik dehası olarak nitelendirilen Thomas Tuchel Paris St. Germain'ın başında. Saha kenarında oyuna en iyi müdahale eden teknik direktörler arasında adı sayılan Tuchel'in Hansi Flick'in baskılı ve hücuma dayalı taktiği karşısında nasıl önlem aldığı bu akşam belli olacak. Hansi Flick, Paris forvetine karşı defansta ek önlem alacağını daha önce açıklamıştı. Defansa hızlılığıyla dikkat çeken Pavard'ı alarak Di Maria'nın kenar ataklarını engellemeyi planlayacak. Çok yakın iki dost olan Tuchel ile Flick'in sezon ortasında birbirlerini ziyaret ettikleri biliniyor. İki iyi dosttan hangisinin bu akşam mutlu sona ulaşacağı Lizbon kentindeki maçın sonucu belirleyecek.