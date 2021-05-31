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Avrupa
Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı

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Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı

Şampiyonlar Ligi'ni Tuchel yönetimindeki Chelsea'nin kazanmasının ardından Alman hocaların inanılmaz başarısı dikkat çekti. Devler Ligi'nde son 3 kupada Alman hocaların elinde havaya yükseldi. 2019 yılından bu yana sırasıyla Jürgen Klopp, Hansi Flick ve Thomas Tuchel bu sevinci yaşayan teknik direktörler oldu.

Thomas Tuchel geçtiğimiz sezon PSG'ye final oynatmış ancak Bayern Münih'e elenmekten kurtulamamıştı. Sezon ortasında geldiği Chelsea'de kusursuza yakın performans sergileyen Tuchel böylelikle kariyerinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı başardı. Öte yandan Tuchel'in Chelsea ile kupa alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları üst üste 3. kez Alman teknik adamların elinde kalmış oldu. 2019'da Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp kupayı alırken 2020'de Bayern Münih'in başındaki Hansi Flick Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

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