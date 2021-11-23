Salih Özcan Bundesliga'daki ilk golünü attı

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Almanya Bundesliga'nın 12'nci haftasında Köln, deplasmanda Mainz 05'in konuğu oldu. 4 maçlık galibiyet hasretiyle sahaya çıkan Köln, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 1 puanı Salih Özcan'ın golüyle kurtardı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun attığı gol, Almanya'da geniş yankı buldu. Takımın önemli isimlerinden Modeste'nin sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada Salih'in takımını sırtladığı haberlerine yer verildi. Almanya'nın Express gazetesinde Salih Özcan'ın attığı golle Köln'ü mağlubiyetten kurtardığına işaret edildi.

Köln, Bundesliga'da 12 maçta sonunda topladığı 15 puanla 12'nci sırada bulunuyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Köln, 5 maçtır galibiyete hasret durumda. Salih Özcan, bu sezon Köln formasıyla 12 maçta görev aldı. Bu maçların 8'ine ilk 11'de başlayan Salih takımına 1 gollük katkı yaptı.