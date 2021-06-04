Salih Özcan, Almanya U21 Takımı'yla finalde!

Macaristan'ın Fehervar kentindeki MOL Arena Sosto Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini Almanya 1'inci ve 8'inci dakikalarda Florian Wirtz'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Hollanda'nın tek golünü ise 67'nci dakikada Perr Schuurs kaydetti. Köln ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile İskoç kulübü Rangers'ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen Salih Özcan, Almanya'da ilk 11'de saha çıktı. Ancak genç orta saha 68'inci dakikada sakatlanarak yerini Vitaly Janelt'e bıraktı. Hollanda'da ise ilk 11'de forma giyen Fenerbahçeli orta saha Ferdi Kadıoğlu 68'inci dakikada kenara geldi ve yerine Kaj Sierhuis oyuna girdi.

Şampiyona tarihinde 3'üncü kez finale çıkan Almanya, 2009 ve 2017'nin ardından kupayı bir kez daha kazanmak istiyor.

Macaristan ve Slovenya'nın ev sahipliğini yaptığı 2021 Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın rakibi Portekiz ise yarı final mücadelesinde İspanya'yı, defans oyuncusu Jorge Cuenca'nın 80'inci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Almanya ile Portekiz 6 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanacak finalde kupa mücadelesi verecek.