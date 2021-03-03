Salgında psikolojimizi nasıl koruruz?

HÜRRİYET’e konuşan Aydın, “Kötü bir şey olacak endişesi pek çok kişinin panik atak teşhisi ile tedavi olmaları gereğini ortaya koydu” dedi. Depresyon ve anksiyetenin büyük çoğunlukla birlikte görüldüğüne dikkati çeken Aydın, depresyon işaretlerini ise kendimize bu soruları sorarak tespit edebileceğimizi söyledi.

Son iki hafta içinde;

* Uyandığınızda yataktan çıkmakta zorlanıyor musunuz?

* Normalde zevk alıp, ilgi duyacağınız şeylere karşı bir isteksizlik var mı?

* Derin hareketsiz üzüntü hissi, yalnızlık, umutsuzluk, düzensiz uyku, yeme ve cinsel istek kaybı var mı?

Aydın’a göre günün yarısından fazlasında bu ve benzeri kaygıları taşıyarak geçirmek, bir uzman danışmandan yardım istenmesini gerektiren bir durum.

‘MÜZİK DİNLEYİN, SEVDİĞİNİZ BİRİNİ ARAYIN’

“Depresyon, iyi yönetilmesi gereken bir rahatsızlıktır” diyen Alptekin Aydın, şu tavsiyelerde bulundu: “Olumsuz düşünceleri fark edince, müzik dinleyin, sevdiğiniz birini arayın, şarkı söyleyin veya kitap okuyun, size zarar veren, moralinizi bozan düşüncelerin çıkmazından kendinizi en kısa sürede kurtarın. Olumsuz düşüncelere meydan okuyun. Mutlaka, 20 dakika bile olsa dışarı çıkın. Düzenli egzersiz veya yürüyüş yapın. Kendinizi kıyafetinize, hijyeninize önem vermek için zorlayın. İşe gitmiyor veya bir şey yapmıyor olsanız bile hazırlanın, kişisel bakımınızı yapıp güzel giyinin.”

Depresyon tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçların bile birçok yan etkisi olduğuna dikkati çeken Aydın, öncelikle kendimizi ilaçsız iyileştirmek için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve “İlaçlar asla ilk sarılacağınız can simidi olmasın” diye konuştu.

Londra’nın Southgate semtinde 2015’ten bu yana kendi kliniğinde görev yapan Aydın, özellikle bağımlılık tedavisi alanındaki başarıları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla İngiltere’de bağımlılık alanında çalışan psikologların meslek kuruluşu Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Profesyonelleri Federasyonu’nda (FDAP) kıdemli psikologlar arasına girdi.