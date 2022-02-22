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HABERLERAvrupa Haberleri

Salgında ciro kaybı 74.1 milyar euro

#Almanya Otel Ve Gastronomlar Derneği#DEHOGA#AVRUPADAN HABERLER
Salgında ciro kaybı 74.1 milyar euro

Koronavirüs salgını Almanya’da ekonomiye ağır darbe vururken, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında konaklama ve gastronomi sektörü geldi. Salgının ilk yılında büyük bir ciro kaybı yaşayan bu iki sektör, 2021 yılında da salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle beklenen ciro artışını yakalayamadı.

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FEDERAL İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre konaklama ve gastronomi sektörü 2021 yılında salgın öncesindeki 2019 yılına göre nominal olarak yüzde 36.4 oranında daha az ciro elde etti. Enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ise ciro kaybının yüzde 40.3 olduğu belirtildi. 2021 yılında sektördeki toplam ciro artışı 2020 yılına göre sadece yüzde 0.1 oldu. Almanya’da özellikle Noel zamanında yüksek ciro kaydeden iki sektör, 2021 yılı Noel döneminde beklediğini bulamadı. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında ciro kaybı salgın öncesine göre yüzde 21 olarak tespit edildi. Özellikle aşısızlar için uygulanan giriş yasakları sektörün gelirlerinin düşmesindeki en büyük neden oldu.
Almanya Otel ve Gastronomlar Derneği (DEHOGA) tarafından yapılan bir ankete göre, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin neredeyse yüzde 60’ı, şirketin geleceğinden endişe ettiğini belirtti. DEHOGA verilerine göre sektör Mart 2020’den Kasım 2021’e kadar 74.1 milyar euro ciro kaybı yaşadı. DEHOGA, bu nedenle devletin etkilenen şirketleri desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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#Almanya Otel Ve Gastronomlar Derneği#DEHOGA#AVRUPADAN HABERLER

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