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Avrupa
GROSS-GERAU - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Saldırgan polis kurşunlarına hedef oldu

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Saldırgan polis kurşunlarına hedef oldu

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Gross-Gerau kentinde Somali vatandaşı olduğu anlaşılan bir kişi, aile bireylerine saldırınca polis kurşunlarının hedefi oldu

POLİSTEN verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti: Dün akşam saatlerinde bıçakla aile fertlerine saldıran 39 yaşındaki şahıs, kayınvalidesini ağır yaraladı. Saldırganın eşi ise yaralı olarak kurtularak, dışarı kaçtı. Elinde bıçakla eşinin peşinden koşan saldırgan, yardıma gelen iki komşuyu da bıçak darbeleri ile yaraladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ise silah kullanarak, saldırganı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı saldırgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bölge savcılığının soruşturma başlattığı duyuruldu.

 

 

 

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