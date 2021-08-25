Saldırgan polis kurşunlarına hedef oldu

POLİSTEN verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti: Dün akşam saatlerinde bıçakla aile fertlerine saldıran 39 yaşındaki şahıs, kayınvalidesini ağır yaraladı. Saldırganın eşi ise yaralı olarak kurtularak, dışarı kaçtı. Elinde bıçakla eşinin peşinden koşan saldırgan, yardıma gelen iki komşuyu da bıçak darbeleri ile yaraladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ise silah kullanarak, saldırganı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı saldırgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bölge savcılığının soruşturma başlattığı duyuruldu.