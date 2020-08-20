Saldırgan kliniğe kaldırıldı

EMNİYET birimlerinden edinilen bilgiye göre, saldırgan, Almanya’ya Finlandiya üzerinden gelerek sığınma talebinde bulundu. Aralık ayına kadar Almanya’da kalma izni verilen Samrad A.’nın, birilerinin yönlendirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Samrad A.’nın sorgusunda ifade de vermediği belirtildi.

Samrad A.’nın, Opel marka siyah otomobiliyle motosikletlere çarpmadan birkaç saat önce Facebook’taki paylaşımında şehitlikten bahsetmesi ve çarpma sonrasında sık sık tekbir getirmesi üzerine saldırının dini motifli saldırı olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık ve polis bu konuda da hiçbir bilgiye ulaşamadı. Saldırganla ilgili ‘trafikte kasten adam öldürmeye yönelik’ soruşturma sürüyor.