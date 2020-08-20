MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSaldırgan kliniğe kaldırıldı
GeriAvrupa Saldırgan kliniğe kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Saldırgan kliniğe kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saldırgan kliniğe kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

Berlin’de otobanda peş peşe üç motosiklete çarparak 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Iraklı mülteci Samrad A.’nın, ruh sağlığı bozuk olduğu için cezaevi yerine klinikte tutulmasına karar verildi.

EMNİYET birimlerinden edinilen bilgiye göre, saldırgan, Almanya’ya Finlandiya üzerinden gelerek sığınma talebinde bulundu. Aralık ayına kadar Almanya’da kalma izni verilen Samrad A.’nın, birilerinin yönlendirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Samrad A.’nın sorgusunda ifade de vermediği belirtildi.
Samrad A.’nın, Opel marka siyah otomobiliyle motosikletlere çarpmadan birkaç saat önce Facebook’taki paylaşımında şehitlikten bahsetmesi ve çarpma sonrasında sık sık tekbir getirmesi üzerine saldırının dini motifli saldırı olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık ve polis bu konuda da hiçbir bilgiye ulaşamadı. Saldırganla ilgili ‘trafikte kasten adam öldürmeye yönelik’ soruşturma sürüyor.

Saldırgan kliniğe kaldırıldı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle