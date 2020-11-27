Beril SÖNMEZ, DHA / Fotoğraf: dpa
Son Güncelleme:
Şakalara dayanamadılar... Köy meclisi aldığı kararla...
Avusturya’nın “F..ing” adlı köyü, turistlerin ve çevre halkının şakalarına maruz kaldığı için İngilizce küfür anlamına gelen köy ismini ‘Fugging’ olarak değiştirdi.
Yukarı Avusturya’nın sınır bölgesinde, Salzburg’un 30 kilometre kuzeyindeki küçük köyde yaşayanlar, yeni yıla yeni köy ismiyle gireceklerini açıkladı. Köy meclisinin aldığı karar metni ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle