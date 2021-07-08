Sahte siteden rezervasyona dikkat!

BELÇİKA’da mermer işleriyle uğraşan Ahmet Sünbül, eşi ve 3 çocuğuyla Manavgat’ta tatil planları yaptı. İnternetten otelleri araştıran Sünbül, 5 yıldızlı bir otelde karar kıldı. Girdiği internet sitesindeki numarayı arayıp rezervasyon yaptıran Sünbül, görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle 4 günlük tatil için 1400 euro ödemeyi kabul etti. Telefondaki kişinin ödemeyi yurt içinden havaleyle yapmasını istemesi üzerine, Türkiye’deki kardeşinden yardım isteyip, onun aracılığıyla parayı belirtilen hesaba havale etti. Ahmet Sünbül ve ailesi, 5 Temmuz’da otele gittiklerinde rezervasyonlarının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Otel yönetimiyle yapılan görüşmenin ardından aile yüzde 5 indirimle, yeni bir ödeme yaptıktan sonra otelde konaklamaya başladı. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘KREDİ KARTIYLA ÖDEME İSTEMEDİLER’

Telefonda ‘Bora’ isminde biriyle görüştüğünü belirten Sünbül, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Benden 4 gün için otelde ikamet masrafları olarak 1400 euro talep etti. Kredi kartıyla ödeme yapmak istediğimi belirtince, yurt dışından yüksek komisyon bedeli olduğunu belirterek Türkiye’de ödeme durumunun olup olmadığını sordu. Ben de o sırada Türkiye’de olan kardeşime söyledim ve benim adıma bu parayı söylenen banka hesabına yatırdı. Ödeme yaptıktan sonra maille rezervasyon belgelerini gönderdiler. Rezervasyonu internet üzerinden yaptık ama belli ki dolandırılmışız. Çünkü biz rezervasyonu sahte bir siteden yapmışız. Dolandırıldığımızı otel vardığımızda kaydımızın olmadığını öğrendiğimizde anladık. Bizimle birlikte 5 aile daha aynı şekilde dolandırılmış. Yeğenimiz kanser hastası, ona moral olsun diye buraya geldik. O da mağdur oldu, hepimiz mağdur olduk. İlk şoku onlar atlattı, çünkü o benden bir gün önce geldi. Önce o perişan oldu sonra da biz.”

‘HER İNTERNET SİTESİNE GÜVENMEYİN’

Dolandırıcı mağduru olduklarını vurgulayan Sünbül, gurbetçileri uyararak, “Gurbetçilere kesinlikle orijinal sitelere bakmalarını, Visa ve Masterkart ile ödemelerini yapmalarını tavsiye ederim. En azından orada garanti var. Ya da otellerde nakit olarak ödemelerini tavsiye ederim. Ayrıca tatil için güvenilir turizm acentelerini tercih etmek gerekiyor” dedi.