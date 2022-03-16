Sahte sertifika düzenleyenlere baskın

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SAVCILIK emriyle harekete geçen emniyet güçleri, Bavyera, Baden Württemberg, Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde sahte aşı ticareti yaptıkları gerekçesiyle uzun zamandır takip ettikleri şüphelilere baskın düzenledi. 22 ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil teşkil edecek suç unsurlarına el konuldu. 29, 39 ve 48 yaşlarında olduğu belirtilen zanlılar gözaltına alınırken, sahte evrak düzenlemek ve pazarlamak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden birinin aşı karşıtı aykırı grup üyesi olduğunu açıklayan savcılık, uzun zamandır Anayasayı Koruma Taşkilatı’nın takibi altında olduğu bilgisini paylaştı. Diğer yandan Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde 5 polis memuru hakkında sahte aşı sertifikası düzenledikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. Sahte sertifikaları kendileri de kullanan ve başkalarına da satan polislerin görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.