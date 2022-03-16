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Sahte sertifika düzenleyenlere baskın

#Federal Savcılık#AVRUPADAN HABERLER#Stade
Sahte sertifika düzenleyenlere baskın

Almanya’nın dört eyaletinde sahte aşı sertifikası ticareti yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Federal Savcılık’tan yapılan açıklamaya göre zanlılar arsında polis görevlileri de var.

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SAVCILIK emriyle harekete geçen emniyet güçleri, Bavyera, Baden Württemberg, Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde sahte aşı ticareti yaptıkları gerekçesiyle uzun zamandır takip ettikleri şüphelilere baskın düzenledi. 22 ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil teşkil edecek suç unsurlarına el konuldu. 29, 39 ve 48 yaşlarında olduğu belirtilen zanlılar gözaltına alınırken, sahte evrak düzenlemek ve pazarlamak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden birinin aşı karşıtı aykırı grup üyesi olduğunu açıklayan savcılık, uzun zamandır Anayasayı Koruma Taşkilatı’nın takibi altında olduğu bilgisini paylaştı. Diğer yandan Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde 5 polis memuru hakkında sahte aşı sertifikası düzenledikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. Sahte sertifikaları kendileri de kullanan ve başkalarına da satan polislerin görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

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#Federal Savcılık#AVRUPADAN HABERLER#Stade

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